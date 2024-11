L’AMMC accorde son visa à CMGP Group pour son introduction en bourse

CMGP Group, acteur majeur de l’irrigation, de l’agrofourniture, des solutions solaires et de l’infrastructure de l’eau obtient le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) pour son introduction en bourse.

Comme nous l’avions révélé en primeur sur Challenge.ma, ce spécialiste du goutte-à-goutte obtient le précieux sésame du gendarme de la bourse. Cette introduction en bourse, d’un montant de 1,1 milliard de dirhams (MMDH), vise à accompagner la croissance et le développement de CCMGP Group, fait savoir le groupe dans un communiqué.

Cette opération sera réalisée par voie d’augmentation du capital social réservée au public à hauteur d’un montant (prime d’émission incluse) de 300 millions de dirhams (MDH) et de cession au public d’actions de la Société pour un montant de 800 MDH, précise le communiqué.

La période de souscription est prévue du 02 Décembre 2024 au 06 Décembre 2024 inclus, souligne la même source, ajoutant que le prix de l’action est fixé à 200 dirhams.

Lire aussi | Le leader du goutte-à-goutte CMGP-CAS prépare son entrée en bourse

Acteur majeur de l’irrigation, de l’agrofourniture, des solutions solaires et de l’infrastructure de l’eau au Maroc et en Afrique de l’Ouest, CMGP Group se positionne notamment comme le « One Stop Shop » des agriculteurs avec l’un des portefeuilles de produits et de services les plus larges du marché, couvrant l’ensemble des besoins de ses clients.

Fondé il y a 30 ans, le Groupe se déploie aujourd’hui au Maroc et dans 4 pays du continent africain (Sénégal, Côte d’Ivoire, Mauritanie et Ghana) et ambitionne d’étendre sa présence en Afrique.

Acteur engagé, CMGP Group contribue à la préservation des ressources en eau, au développement d’une agriculture résiliente et durable et au renforcement de la sécurité alimentaire. CMGP Group compte aujourd’hui 6 unités industrielles (3 unités pour la production de rampes d’irrigation et de canalisations pour l’infrastructure de l’eau et 3 unités pour la production et le conditionnement d’engrais), 16 agences commerciales et 24 centres de distribution.

Fort de plus de 40 partenariats stratégiques avec des fabricants internationaux et d’un portefeuille de plus de 4.000 références de produits, CMGP Group est aujourd’hui un acteur leader dans les domaines de l’irrigation, des engrais et des produits phytosanitaires.

Lire aussi | Marché des capitaux : 5 points à retenir des indicateurs mensuels de l’AMMC

Le Groupe opère également dans la réalisation de projets clé en main (de la phase d’étude à l’installation et la mise en service) notamment dans les domaines de l’irrigation, de l’énergie solaire et du traitement des eaux pour le secteur privé et de l’infrastructure hydro-agricole dans le cadre des marchés publics.

CMGP Group est « Engagé RSE » selon les standards de l’AFNOR et dispose de nombreuses certifications couvrant ses activités clés (ISO 9001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 14001, etc.).

Perspectives et stratégie de développement

Historiquement spécialisé dans l’irrigation, le groupe a entamé une diversification progressive de son activité dès 2015, avec la mise en place d’une unité industrielle dédiée à la fabrication de tubes en PVC pour l’assainissement et l’adduction d’eau potable.

Cette dynamique s’est poursuivie avec le lancement de deux nouvelles activités à savoir l’énergie solaire en 2019 et le traitement des eaux en 2022. En 2021, une étape majeure a été franchie grâce au rapprochement avec CAS, acteur majeur dans l’agrofourniture au Maroc.

Parallèlement, la stratégie d’internationalisation a démarré en 2020 avec une première implantation au Sénégal, renforcée en 2022 par l’acquisition d’un acteur clé opérant au Sénégal et en Côte d’Ivoire, puis élargie au Ghana et à la Mauritanie à partir de 2023.

Après avoir enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 2,1 MMDH en 2023, CMGP Groupe prévoit de réaliser une croissance de 11% de son chiffre d’affaires pour atteindre 2,3 MMDH en 2024.

Lire aussi | Le gendarme de la bourse marocain et son homologue français renforcent leur coopération

Cette bonne dynamique devrait se maintenir au cours des prochaines années, grâce notamment au renforcement de ses capacités de production industrielles, aux opérations de croissance externes que le Groupe prévoit de réaliser et à l’internationalisation de ses activités à travers le renforcement de sa présence en Afrique.

Le Groupe prévoit par ailleurs de consolider sa position de leader sur ses principales activités (agroéquipement, agrofourniture et infrastructure) et d’accentuer son développement sur les segments récemment développés (énergie solaire, traitement des eaux, semences notamment) afin de renforcer son positionnement sur lesdits segments.

L’introduction en bourse du Groupe permettra de financer le développement de CMGP Group et le déploiement de sa stratégie.

Les actions de CMGP Group seront en vente dans toutes les agences bancaires et sociétés de bourse membres du syndicat de placement. CFG Finance est le Conseiller financier et le coordinateur global de l’Opération.