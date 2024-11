RAM et la compagnie brésilienne GOL Linhas Aéreas concluent un accord de partage de codes

Royal Air Maroc (RAM) et GOL Linhas Aéreas, la principale compagnie aérienne brésilienne, ont annoncé la signature d’un accord de partage de codes visant à élargir leur réseau de destinations et à offrir une expérience client enrichie.

Grâce à cet accord, les clients des deux compagnies peuvent désormais profiter d’une connexion simplifiée sur les vols entre São Paulo et Casablanca, ainsi que vers plusieurs destinations. Royal Air Maroc ouvre à ses partenaires brésiliens ses principales lignes internes, notamment Marrakech, Agadir, Tanger, Fès ou encore Dakhla. Parallèlement, les passagers de RAM bénéficieront de l’accès au réseau étendu de GOL, incluant des villes comme Rio de Janeiro, Brasilia ou Porto Alegre.

Cet accord permettra également à GOL de proposer des vols interconnectés vers plus de 20 destinations africaines desservies par Royal Air Maroc. Pour les passagers, cela se traduit par des avantages pratiques, tels que l’achat de billets combinés en monnaie locale, un enregistrement unique pour les bagages, et des correspondances garanties.

Les dirigeants des deux compagnies ont salué ce partenariat stratégique. Pour Celso Ferrer, PDG de GOL, cet accord « représente une véritable ouverture vers le Maroc et l’Afrique, offrant à nos clients un accès simplifié à de nouvelles destinations via Casablanca ». De son côté, Abdelhamid Addou, PDG de Royal Air Maroc, a déclaré : « Cette collaboration est un pas significatif pour répondre à la demande croissante sur les marchés africains et latino-américains, tout en renforçant notre réseau sur ces deux continents. »

Royal Air Maroc opère actuellement trois vols hebdomadaires entre São Paulo et Casablanca, grâce à ses Boeing 787 Dreamliner. Avec cet accord, les deux compagnies entendent augmenter leur attractivité commerciale et élargir progressivement l’accord à de nouvelles destinations.

En outre, les passagers auront bientôt la possibilité d’accumuler et d’échanger des points entre les programmes de fidélité Smiles de GOL et Safar Flyer de RAM, renforçant encore l’attrait de ce partenariat.