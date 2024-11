CMA CGM pourrait quitter la France pour le Maroc

Troisième armateur mondial de transport maritime en conteneurs et premier français, le Groupe CMA CGM, dirigé par Rodolphe Saadé, envisage de partager ses ressources entre la France et le Maroc. Cette décision pourrait être motivée par l’instauration d’une taxe exceptionnelle que l’État français évalue à 500 millions d’euros la première année, puis à 300 millions la deuxième. Cette taxe viserait exclusivement CMA CGM, au point que l’on évoque désormais le terme de « taxe CMA CGM ».

En France, le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a inclus dans le Projet de loi de finances 2025 une nouvelle « contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime ». Cette taxe, d’une durée de deux ans, sera appliquée à un taux de 9 % la première année, puis de 5,5 % la seconde. Selon les prévisions, elle devrait rapporter 500 millions d’euros de recettes fiscales en 2025, et 300 millions d’euros en 2026. Seules les entreprises du secteur réalisant un chiffre d’affaires supérieur à un milliard d’euros seront concernées. Le ministère confirme que cette mesure ne visera que CMA CGM, épargnant les autres armateurs français. Cette taxe spécifique complète la « contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises », un renforcement temporaire de l’impôt sur les sociétés, dont le secteur maritime est exempté.

Avantages fiscaux et inquiétudes du secteur maritime

Historiquement, les transporteurs maritimes bénéficient en France d’un régime fiscal avantageux sur leurs bénéfices, qui n’est pas remis en cause. Toutefois, cette taxe exceptionnelle vise spécifiquement CMA CGM, leader français du secteur. La compagnie redoute que cette mesure temporaire soit prolongée au-delà de 2026 ou que l’Assemblée nationale renforce davantage cette contribution. Bien que CMA CGM ait accepté la taxe, la commission des finances de l’Assemblée a proposé de doubler son montant, une décision qui a suscité la colère du groupe français.

CMA CGM est sur le point de devenir le deuxième acteur mondial dans le transport maritime en conteneurs, ayant tiré parti de la hausse exceptionnelle du secteur en 2022, avec un bénéfice net record de 23,4 milliards d’euros, le plus important réalisé par une entreprise française cette année-là, surpassant même TotalEnergies et LVMH. Cet immense gain n’a pas échappé au gouvernement, qui a instauré une taxe ciblant les entreprises du secteur maritime générant plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires annuel.

Relocalisation potentielle au Maroc

Face à cette pression fiscale, ressentie comme excessive depuis les débats budgétaires de 2025, CMA CGM envisagerait un transfert substantiel de ses forces vives au Maroc. Pour rappel, Rodolphe Saadé, son dirigeant, faisait partie de la délégation française conduite par Emmanuel Macron lors de sa visite au Maroc. À cette occasion, CMA CGM et Marsa Maroc, le leader marocain de la gestion de terminaux portuaires, ont conclu en marge de cette visite un accord de joint-venture pour le développement, l’équipement et l’exploitation du terminal à conteneurs du port de Nador West Med, actuellement en construction. La filiale de Tanger Med détiendra 51% des parts et CMA CGM 49%, dans un partenariat qui durera 25 ans une section de quai de 750 mètres de long et de 35 hectares. Les 2 groupes investiront 3 milliards de DH pour agrandir les capacités du terminal qui manutentionnera dans sa phase initiale 1,2 million d’EVP par an.

Investissements de CMA CGM au Maroc

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité des investissements antérieurs du groupe CMA CGM au sein du complexe portuaire de Tanger Med, notamment sur le Terminal TC2 et dans la zone logistique à travers sa filiale CEVA Logistics. CMA CGM, présent depuis 1983 au Maroc, emploie 1800 personnes, et ses navires font escale dans tous les principaux ports du Royaume, notamment Dakhla avec un volume de 220.000 EVP (équivalent vingt pieds) import/export. Il se positionne ainsi comme le n°1 sur le transport reefer avec 40 000 EVP, notamment grâce à six services hebdomadaires au départ d’Agadir et de Casablanca, relie le Maroc à la Russie en 9 jours, transborde 650.000 conteneurs à Tanger Med et assure 24 lignes maritimes.

Fondé en 1978 à Marseille par le franco-libanais, Jacques Saadé, le Groupe CMA CGM emploie aujourd’hui plus de 29.000 personnes, et compte une flotte de près de 540 bateaux.