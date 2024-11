Xylem renforce sa présence au Maroc avec un nouveau centre de service à Mohammedia

Xylem, leader mondial des technologies de l’eau, a inauguré un nouveau centre de service à Mohammedia au Maroc.

Ce centre, qui s’étend sur une superficie de 1 432 m², comprend un entrepôt, un atelier et des bureaux. Il a été conçu pour répondre aux besoins logistiques croissants et fournir des solutions adaptées aux défis hydriques locaux.

Présente au Maroc depuis 1980, Xylem a débuté son activité avec la distribution des solutions de pompage Lowara. En 1990, la marque Flygt a rejoint son réseau, et, en 2021, l’entreprise a ouvert un bureau à Casablanca pour renforcer son ancrage dans le pays. Aujourd’hui, le Maroc compte plus de 700 sites équipés par Xylem, couvrant des secteurs essentiels tels que l’assainissement, le traitement des eaux usées et le dessalement.

Le nouveau centre de Mohammedia permettra à Xylem de fournir des services essentiels, notamment l’évaluation rapide des réseaux d’eau, la maintenance sur le terrain, la détection de fuites, ainsi que la formation technique pour les équipes locales. Les clients bénéficieront également de services après-vente renforcés, d’un accès facilité à des pièces détachées d’origine, et de solutions innovantes comme la maintenance prédictive et les capteurs intelligents.

Selon Stéphane Arnault, directeur des ventes de Xylem pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest, ce centre s’inscrit dans une vision à long terme pour améliorer la sécurité hydrique au Maroc et soutenir les plans nationaux de gestion des ressources en eau. Il souligne également l’importance stratégique du Maroc en tant que pont entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne.

Le centre de Mohammedia reflète également l’engagement de Xylem à contribuer au développement économique et environnemental du pays. En collaborant avec des partenaires locaux, l’entreprise vise à répondre efficacement aux besoins des communautés et des industries marocaines.

Avec cette nouvelle infrastructure, Xylem renforce sa position en Afrique du Nord et poursuit son ambition d’accompagner les pays de la région dans la gestion durable de leurs ressources hydriques. Présente dans plus de 150 pays, Xylem, qui a généré 8 milliards de dollars de revenus en 2023, continue de mettre son expertise au service des défis mondiaux liés à l’eau.