Smeia commercialise la nouvelle BMW Série 1

Importateur exclusif de BMW au Maroc, Smeia vient de lancer, dans l’ensemble de son réseau, la commercialisation de la nouvelle BMW Série 1 sur le marché marocain. Une compacte premium qui a fait peau neuve et qui mise clairement sur son élégance raffinée, ses technologies de pointe et ses performances de sportive pour séduire les aficionados du genre.

Lancée en 2004, la BMW Série 1 s’est rapidement imposée comme une référence dans le segment des compactes premium et a su séduire un large public, y compris au Maroc. D’ailleurs, ce modèle a toujours contribué significativement aux performances commerciales de Smeia-BMW. Initialement disponible en versions 3 et 5 portes, ainsi qu’en coupé et cabriolet, la Série 1 a recentré son offre sur la version 5 portes, la préférée des clients, pour répondre aux attentes du marché.

Bien évidemment, son design a été repensé, avec un avant plus dynamique et sportif marqué par un capot abaissé, une calandre élargie, des boucliers redessinés et des projecteurs modernisés. À l’arrière, les modifications sont plus subtiles, avec un léger décroché autour des feux. Bref, un style bien dans l’air du temps et conforme à la nouvelle charte stylistique de la firme à l’hélice. À noter que cette nouvelle Série 1 est disponible en deux teintes de carrosserie unies et sept teintes métallisées.

Le renouveau du modèle se reflète également à l’intérieur, qui a été redessiné pour l’occasion. Dans le détail, les compteurs analogiques laissent place à une double dalle numérique légèrement orientée vers le conducteur. Cette configuration inclut un tableau de bord de 10,3 pouces, associé à un écran multimédia de 10,7 pouces regroupant les commandes essentielles. Faut-il souligner que ce nouveau modèle affiche des proportions légèrement supérieures à sa devancière, avec une longueur accrue de 42 mm (4,36 m) et une hauteur augmentée de 25 mm (1,46 m). L’habitabilité est correcte, tandis que le coffre offre un volume de 300 litres.

La nouvelle BMW Série 1 mise sur le confort et l’innovation avec la dernière version du système «BMW iDrive», doté de la fonction «QuickSelect» pour une navigation intuitive sans sous-menus complexes à gérer. Basé sur le «BMW Operating System 9», ce système offre une interaction tactile et vocale, avec des mises à jour à distance. Quid de la dotation de série ? Elle inclut des équipements tels qu’un toit ouvrant panoramique, une peinture métallisée, des inserts lumineux en « aluminium graphite », des vitres teintées, le contrôle de pression des pneus, la climatisation automatique bi-zone, les rétroviseurs rabattables électriquement, la connectivité Apple CarPlay, Android Auto…

Sans compter que l’engin ne lésine pas non plus sur les équipements de sécurité, puisque l’on recense de nombreuses aides à la conduite et des fonctionnalités de stationnement automatisé, dont plusieurs sont incluses de série. La gamme des motorisations s’articule autour du 118 essence de 156 chevaux et du 118 diesel de 150 chevaux. À moins d’opter pour la tonitruante M135 xDrive, qui délivre 300 chevaux. Selon le staff d’ingénierie de BMW, la nouvelle Série 1 offre une agilité et une précision de conduite optimisées grâce à une rigidité accrue de la structure et une technologie de châssis avancée.

Parmi ses améliorations figurent une cinématique d’essieux optimisée, des amortisseurs hydrauliques pour une meilleure acoustique et stabilisation, ainsi qu’un angle de chasse avant accru de 20 % pour une stabilité directionnelle renforcée. Tarif d’attaque de ce modèle : 328 000 DH pour la version essence 118i de 156 chevaux. La version diesel 118d de 150 chevaux se négocie, elle, à 387 000 DH.

Versions et prix

BMW 118i (156 ch) Style 328 000 DH

BMW 118d (150 ch) Privilège 387 000 DH

BMW 118d (150 ch) Pack M 438 000 DH

BMW 118d (150 ch) M Edition 468 000 DH