OCP Nutricrops renforce sa coopération stratégique avec le Bangladesh

OCP Nutricrops, filiale du Groupe OCP spécialisée dans les solutions de fertilisation adaptées, a signé un nouvel accord de fourniture d’engrais avec la Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC), marquant une nouvelle étape dans un partenariat qui dure depuis 17 ans. Ce nouvel engagement porte sur la livraison de 1,1 million de tonnes d’engrais non uréiques pour la période 2025–2026.

La signature de cet accord s’est déroulée dans le cadre d’une visite officielle d’une délégation bangladaise au Maroc. Celle-ci comprenait des représentants de la BADC ainsi que du ministère de l’Agriculture du Bangladesh. La visite a été ponctuée par plusieurs événements, notamment la cérémonie de signature, une visite de la plateforme industrielle d’Al Jorf, considéré comme le plus grand site mondial de production d’engrais, ainsi qu’un passage à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), pôle de recherche appliquée et partenaire stratégique du groupe OCP.

Au-delà du volet commercial, cette rencontre a permis d’explorer de nouveaux axes de coopération dans les domaines de la recherche agronomique, de la formation et du transfert de technologies. L’objectif affiché par les deux parties est de renforcer l’autonomie agricole du Bangladesh grâce à des pratiques durables et des solutions fondées sur la science.

Youssef El Bari, directeur général d’OCP Nutricrops, a souligné l’importance de cette nouvelle étape dans la relation entre les deux partenaires. Il a salué la confiance renouvelée du Bangladesh envers le groupe marocain et a réaffirmé l’engagement d’OCP à accompagner le pays dans sa transition vers une agriculture plus efficiente et durable. De son côté, Ruhul Amin Khan, président de la BADC, a exprimé la reconnaissance du Bangladesh envers le soutien continu de l’OCP et du Maroc, estimant que cette coopération offre de solides perspectives d’élargissement à d’autres domaines stratégiques de l’agriculture bangladaise.

Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie commune visant à améliorer la productivité agricole tout en promouvant la durabilité des pratiques. Il est aligné sur les orientations agricoles du Bangladesh, notamment les politiques nationales telles que le Good Agricultural Practices Policy (2020) et le Perspective Plan 2025–2050. Depuis 2019, la Fondation OCP a d’ailleurs contribué à la formation de près de 15 000 agriculteurs bangladais, dont plus de 4 400 femmes, aux bonnes pratiques agricoles.

Au-delà des chiffres, cette collaboration illustre l’approche adoptée par OCP Nutricrops en matière de coopération Sud-Sud. En tissant des liens durables avec des pays émergents, le groupe marocain entend développer des solutions locales, adaptées aux réalités de terrain, afin de soutenir la sécurité alimentaire mondiale et d’accompagner les transformations agricoles dans les pays du Sud.