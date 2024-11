La communicante de Kylian Mbappé ouvre un bureau de représentation au Maroc

Communicante très influente dans le secteur du patronat français, Patricia Goldman qui accompagne et conseille les dirigeants d’entreprise et les décideurs dans leurs stratégies de communication, incluant des figures telles que Kylian Mbappé ainsi que des entreprises comme Air France et Renault, manifeste désormais un intérêt particulier pour les marchés marocain et ouest-africain. Son agence éponyme, a récemment signé un contrat de représentation avec Jaoued Boussakouran, directeur de l’agence de communication d’influence Apostrophe au Maroc, dans le but de développer ses activités sur ces marchés.

Pour rien au monde, la communicante française Patricia Goldman et ses équipes n’auraient manqué la récente visite d’État du président Emmanuel Macron au Maroc. Fondatrice de l’agence qui porte son nom, Patricia Goldman dispense depuis près de 25 ans des conseils personnalisés à de grands dirigeants, décideurs, entreprises majeures, acteurs culturels de premier plan et startups innovantes. Elle a participé à cet événement aux côtés d’une quarantaine de grands patrons français ainsi que de chefs d’entreprise marocains, profitant des nombreuses rencontres d’affaires organisées à Rabat.

Une stratégie d’expansion vers l’Afrique

Pour cette experte en stratégie d’image et en influence médiatique, fondatrice d’une agence de conseil en communication indépendante, cet événement était une occasion rêvée, elle qui a les marchés marocain et ouest-africain dans sa ligne de mire.

En effet, quelques semaines avant cette visite présidentielle, Patricia Goldman a signé un partenariat avec Jaoued Boussakouran, directeur de l’agence de communication d’influence Apostrophe, basée à Casablanca. Ce dernier représentera désormais l’agence parisienne de Patricia Goldman au Maroc et en Afrique de l’Ouest, qui ambitionne de développer ses activités sur ces marchés.

Un portefeuille de clients prestigieux

Considérée aujourd’hui comme la communicante préférée des patrons français, Patricia Goldman, après avoir assuré la promotion du roman graphique «Je m’appelle Kylian», publié par KM Éditions, accompagne depuis janvier 2022 la star du football mondial Kylian Mbappé dans la communication média de ses actualités et événements, ainsi que des actualités de son association « Inspired by KM ».

Outre le plus célèbre des footballeurs français, Patricia Goldman compte parmi ses clients, Alain Afflelou, Marc Simoncini, fondateur de Meetic, Antoine Frérot, président du conseil d’administration de Veolia, Air France, Renault, et bien d’autres.

Jaoued Boussakouran, un acteur de la communication d’influence

L’agence de communication d’influence Apostrophe, basée à Casablanca, qui sera le relais de Patricia Goldman au Maroc, est dirigée depuis onze ans par Jaoued Boussakouran. Diplômé de l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence, ce dernier a travaillé dans la haute administration française avant de rejoindre, en 2009, le groupe marocain Actif Holding en tant que directeur administratif et financier. Cette expérience lui a permis de se constituer un solide réseau dans les milieux économiques et politiques marocains.

Engagé politiquement, Jaoued Boussakouran est l’un des fondateurs du mouvement En Marche au Maroc et a été le référent du parti d’Emmanuel Macron au Maghreb et en Afrique de l’Ouest. Sur le plan associatif, il est secrétaire général du club Paris-Casablanca, et a organisé plusieurs rencontres de haut niveau entre personnalités françaises et marocaines. Il est également fondateur et trésorier de la Maison de la Diaspora.

Depuis 2013, il dirige la filiale marocaine d’Apostrophe Influence, spécialisée en relations publiques et communication stratégique, avec des antennes à Paris, Marseille, et Casablanca. Apostrophe accompagne ses clients, parmi lesquels des groupes du CAC 40, des startups et des fédérations professionnelles, dans la médiatisation, l’intermédiation et la communication de crise. L’agence, qui conseille de nombreux élus et entreprises, propose également un accompagnement aux grandes entreprises et organisations souhaitant s’implanter au Maroc et en Afrique francophone.