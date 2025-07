La zone industrielle de Bradia enfin en travaux

Six mois après avoir annoncé la relance du projet de réalisation de la zone industrielle de Bradia, le Conseil communal de cette agglomération avoisinante de la ville de Fkih Ben Salah, lance les travaux de construction effective de la première tranche.

Annoncé depuis plus quatre ans dans le sillage d’un accord de financement entre la ville de Fkih Ben Saleh et le Ministère de l’Intérieur, ce projet structurant pour une région qui manque cruellement en offre de foncier industriel moderne et adapté, devra enfin voir le jour en début 2026.

Rappelons, que le projet s’étend sur une superficie globale de 100 hectares, dont une première tranche de 34 hectares, à l’enveloppe d’investissement estimée à 90 millions de dirhams et qui sera, elle-même réalisée progressivement sur deux ou trois ans avec une première phase de 14 hectares à livrer en quelques mois….si le calendrier des travaux est respecté.

Avec l’espoir d’attirer des dizaines d’industriels opérant essentiellement dans des activités à forte valeur ajoutée, dont notamment les industries de l’aviation, du cuir et de l’électronique, la réalisation de la zone industrielle de Bradia aura un impact très positif sur la situation socio-économique de la commune éponyme, de la province de Fkih Ben Salah et plus largement, de la Région Beni Mellal-Khénifra, sachant que cette région, dont le Conseil régional est présidé par Adil Barakat, affiche l’un des taux d’activité les plus bas au Maroc (39,9%) et que seule la Région de l’Oriental arrive à faire plus faible.