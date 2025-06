Nouveau JAECOO 7 SHS : confort et autonomie au rendez-vous

CFAO Mobility Maroc a récemment levé le voile sur le tout nouveau JAECOO 7 Super Hybrid System (SHS), un SUV premium hybride rechargeable qui entend allier performance, technologie avancée et confort haut de gamme. Un modèle qui mise aussi sur sa capacité à parcourir de longues distances tout en optimisant sa consommation énergétique.

Bien que les motorisations diesel continuent de susciter un intérêt marqué auprès de la clientèle au Maroc, les véhicules à mobilité propre commencent peu à peu à séduire son monde. Et au rayon des véhicules propres, la tendance pour les hybrides rechargeables, autrement dénommés les «plug-in hybrides» (PHEV), se confirme de plus en plus. Il faut dire que cette technologie offre un bon compromis (électrique et hybride), sans que l’on soit préoccupé par la recharge électrique pour les longues distances.

Pour ce qui est de ce nouveau JAECOO 7, il étrenne donc le «Super Hybrid System», en abrégé le SHS. Ce dernier ajuste plus intelligemment, selon le constructeur, l’usage des moteurs électriques et thermiques, en fonction des conditions de conduite. Ainsi en ville, le mode électrique garantit une mobilité silencieuse et sans émissions. Lors des accélérations, le moteur essence recharge, toujours selon le constructeur, le générateur du moteur électrique. Sur autoroute, les deux motorisations fonctionnent en parallèle pour optimiser performance et autonomie.

Lire aussi | Véhicule électrique : l’OMODA E5 débarque au Maroc

Mécaniquement, le JAECOO 7 SHS développe 255 kW, soit 346 chevaux, et un couple maximal de 525 Nm. De quoi lui permettre d’accélérer de 0 à 100 km/h en 8,5 secondes. Et batterie chargée, l’engin ne consomme que 1,1 litre aux 100 kilomètres, dixit le constructeur. Quant à la consommation en mode combiné, elle n’est que de 5,9 litres aux 100 kilomètres, et les émissions de CO2 se limitent à 31 g/km (WLTP).

A noter qu’en mode électrique, le pack de la batterie Blade LFP de 18,3 kWh couplé aux moteurs électriques du JAECOO 7 SHS assure 90 kilomètres d’autonomie, un record au standard WLTP, toujours selon le constructeur. Et pour peu que la batterie soit chargée et le réservoir de 60 litres d’essence plein, ce nouveau modèle optimise ses modes électrique et hybride pour atteindre une autonomie routière d’excellente facture qui avoisine les 1 300 kilomètres (WLTP). Compatible pour le chargement rapide en 40 kW en courant continu DC, la recharge de 30 à 80% ne prend que 20 minutes. En courant alternatif, elle se recharge en 3 heures en 6,6 kW, ou 8,5 heures en utilisant le chargeur portable fourni avec le véhicule.

Chaussé de jantes en alliage de 19’’, ce SUV hérite d’une silhouette effilée, renforcée par des lignes tendues et une signature lumineuse distinctive du plus bel effet. Avec ses dimensions généreuses de 4,50 mètres de longueur, 1,863 mètre de largeur et 1,68 mètre de hauteur, l’engin offre un habitacle spacieux pour les occupants assorti de matériaux de qualité. Quant à son coffre modulable, il propose une capacité variant de 326 à 1 336 litres.

Lire aussi | Maroc : croissance soutenue du marché automobile à fin mai

Les équipements de confort ne manquent pas. En effet, sont intégrés, entre autres, un toit ouvrant panoramique, une caméra 360°, 8 haut-parleurs estampillés SONY, 64 lumières d’ambiance, un chargeur 50 W sans fil avec alerte si le téléphone y est oublié. Ajoutez-y la climatisation automatique bi-zones programmable à distance autonettoyante avec purificateur d’air et diffuseur d’odeur.

Le JAECOO 7 SHS entend garantir un haut niveau de sécurité avec 5 étoiles au test Euro NCAP. Sans compter que les équipements de sécurité sont légion : affichage tête haute, ESP, ABS, répartiteur de freinage (EBD), freinage assisté (BAS), contrôle automatique de la pression des pneus (TPMS), régulateur de vitesse adaptative (ACC), assistant de croisière intégré (ICA), alerte collision frontale (FCW), freinage d’urgence autonome avec reconnaissance des véhicules… et la liste est encore très longue.

Le nouveau JAECOO 7 SHS est garanti 7 ans ou 200 000 kilomètres, et sa batterie pendant 8 ans ou 160 000 kilomètres, au premier des deux termes échus, suivant les conditions du manuel de garantie. Sa grille tarifaire débute à 369 000 DH pour la version classique, avec TVA, hors frais d’immatriculation, et 374 000 DH pour la version biton avec le toit noir. Sans compter que les 50 premiers clients du JEACOO 7 SHS, se verront offrir une remise de 10 000 DH.