Véhicule électrique : l’OMODA E5 débarque au Maroc

Importateur de la marque OMODA & JAECOO, CFAO MOBILITY vient fraîchement de lancer au Maroc le nouveau OMODA E5, un SUV compact 100% électrique qui se distingue par son style bien dans l’air du temps et par sa technologie embarquée.

Côté design, ce modèle se démarque par sa calandre minimaliste accentuée par des lampes LED en 3D et des jeux d’ombre sur la carrosserie. Ajoutez à cela un toit flottant effilé, un profil arrière abaissé et de jolies jantes de 18 pouces, et l’on obtient une esthétique contemporaine parfaitement dans l’air du temps. D’une longueur de 4,42 m, l’OMODA E5 est large de 1,83 m et haute de 1,58 m ; de quoi installer très confortablement les occupants. Disposant de l’accès mains-libre, le conducteur se voit proposer également le démarrage sans clé, le démarrage à distance du moteur et de la climatisation.

L’intérieur du véhicule offre une expérience visuelle et tactile agréable grâce à la qualité des matériaux utilisés. Le tableau de bord est équipé d’un double écran LCD incurvé de 12 », offrant un accès optimal aux informations de conduite. L’écran tactile central de 12,3 » est ergonomique et facile à utiliser pour le conducteur et le passager. Il est également contrôlable par commande vocale, répondant instantanément aux demandes. La climatisation automatique bi-zone est gérée via l’écran tactile central. Pour les amateurs de musique, l’OMODA E5 est doté d’un système audio Sony à 6 haut-parleurs. La connectivité des smartphones se fait sans fil via Bluetooth ou Apple CarPlay. La recharge rapide de 50W est disponible pour les téléphones portables, et il est possible de se connecter par câble grâce aux prises USB classiques et Type-C à l’avant et à l’arrière du véhicule.

Le confort d’assise à l’avant est annoncé satisfaisant grâce aux sièges baquet sport avec six réglages manuels, revêtus de cuir et de textile de qualité supérieure. À l’arrière, les sièges offrent un espace très confortable, y compris en hauteur, et peuvent être rabattus selon une configuration 60/40. L’ouverture du coffre est électrique, ce qui le rend très pratique, avec un volume allant de 380 litres à 1 075 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus. En plus des nombreux équipements de confort, la sécurité n’a pas été négligée. L’OMODA E5 a obtenu cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP. En termes de sécurité passive, le véhicule est équipé de sept airbags et d’une carrosserie composée à 78 % d’acier à haute résistance, assurant la protection des occupants en cas de choc. De plus, pour une conduite en toute sécurité, ce SUV est doté de 24 systèmes d’aide à la conduite (ADAS).

L’OMODA E5 est doté d’un moteur électrique développant 202 chevaux et un couple de 340 Nm, lui permettant d’accélérer de 0 à 100 km/h en 7,2 secondes et d’atteindre une vitesse maximale de 172 km/h, selon le constructeur. Le véhicule dispose de trois modes de conduite : «Sport, Confort et Eco». Techniquement, il est équipé d’une batterie au lithium fer phosphate de 61 kWh (370 Volts), offrant une autonomie de 430 kilomètres selon les tests WLTP. La batterie se recharge de 30 % à 80 % en 28 minutes sur une borne de recharge rapide DC 80 kW, ou de 3 à 4 heures sur une borne de recharge AC 11 kW.

Pour recharger à la maison, la nuit par exemple, ou en déplacement, l’OMODA E5 est livré avec son câble de chargement portable type H. A noter que pour le lancement de ce véhicule, CFAO MOBILITY offre aux clients une borne de chargement wallbox AC de 11 kW ainsi que son installation à domicile par un technicien certifié de la société TSG Solutions Maroc. 7 ans ou 150 000 kilomètres, c’est la garantie proposée par le constructeur pour ce véhicule. La batterie quant à elle est garantie 8 ans ou 150 000 kilomètres, suivant les conditions du manuel de garantie. Comptez un tarif d’attaque de 420 000 DH pour repartir au volant de l’OMODA E5.