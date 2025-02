Conférence de Munich: Mme Benali souligne le rôle du Maroc comme corridor énergétique

La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a souligné, vendredi à Munich, le rôle important du Royaume comme corridor énergétique à la croisée de l’Afrique, de l’Europe et du bassin atlantique.

Intervenant lors de la table ronde sur les énergies propres, organisée dans le cadre de la 61e Conférence de Munich sur la sécurité (MSC-2025), elle a indiqué que la crise énergétique de 2022, provoquée par le conflit russo-ukrainien et les perturbations des approvisionnements, a mis en avant l’importance de partenariats stables.

« Grâce à nos relations solides avec l’Europe, nous avons pu avancer malgré les tensions et démontrer la force et l’importance des partenariats », a-t-elle affirmé lors de cette rencontre de haut niveau, qui a réuni les principaux acteurs mondiaux des énergies renouvelables.

Mme Benali a également insisté sur la nécessité, pour le Maroc, principal corridor énergétique de la région, de sécuriser les contrats à long terme pour l’hydrogène et l’électricité, afin de structurer un écosystème économique et social durable.

Elle a, par ailleurs, mis en avant le concept de corridor OTC (Originate, Transit, Certify), visant à garantir que toute production, tout transit et toute certification réalisés au Maroc répondent à des critères de durabilité, plaidant, dans cette perspective, pour une approche globale de la durabilité, intégrant non seulement les aspects environnementaux, mais aussi les dimensions sociales et économiques.

Par ailleurs, la ministre a mis l’accent sur la réduction des coûts de l’énergie comme objectif stratégique du Maroc, via des économies d’échelle et des investissements massifs visant à optimiser les coûts et à renforcer la compétitivité énergétique du Royaume.

Mme Benali a précisé, dans ce cadre, que le Royaume, avec un taux d’électrification de 99,8%, est bien positionné pour contribuer à l’accès à l’énergie en Afrique, où 600 millions de personnes en sont encore privées.

La MSC-2025, plateforme de haut niveau dédiée aux principaux défis en matière de politique étrangère et de sécurité internationale, s’est ouverte vendredi dans la capitale bavaroise, en présence du président fédéral allemand, Frank-Walter Steinmeier, ainsi que de plusieurs chefs d’État et de gouvernement, diplomates, responsables politiques et experts représentant près de 110 pays.