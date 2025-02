Automotive Meetings 2025 : l’AMICA dévoile ses ambitions

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la ville de Tanger accueillera l’édition 2025 des Automotive Meetings Tanger (AMT 2025), organisée par l’Association Marocaine pour l’Industrie et la Construction de l’Automobile (AMICA), en partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, du 16 au 18 avril 2025.

Cet événement s’inscrit, selon l’AMICA, dans un contexte crucial pour le secteur automobile marocain, avec pour thème central : «industries automobiles, opportunités et risques». Il faut dire que l’AMT 2025 représente un rendez-vous professionnel incontournable, visant à favoriser le développement de partenariats dans l’industrie automobile euro-méditerranéenne.

Concrètement, l’événement comprendra des rencontres B to B de haute qualité, ainsi que des conférences et tables rondes animées par des experts du secteur. L’AMT 2025 rassemblera les principaux acteurs de la filière automobile, incluant les constructeurs et équipementiers de rang 1 et 2, ainsi que les bureaux d’études et logisticiens. La participation des administrations marocaines liées à cette filière sera également un élément clé de cet événement, a précisé Rachid Machou, Président de l’AMICA.

Toujours est-il que Tanger, qui abrite le complexe industriel Renault Tanger-Med, le Port Tanger Med, ainsi que la Tangier Automotive City (TAC) et la Zone Franche de Tanger (TFZ), demeure un lieu névralgique pour cet événement, indique le président de l’AMICA. Et de souligner que la région dispose d’un tissu industriel mature, comprenant des équipementiers de renommée mondiale et de nombreuses PME. «L’AMT 2025 aura lieu dans un contexte différent, nous aurons l’occasion de faire le point sur plusieurs sujets qui font l’actualité de l’industrie automobile marocaine dont la voiture électrique, connectée et la décarbonation… Nous aurons aussi l’occasion de présenter la volonté du Maroc à s’engager dans la dynamique mondiale de lutte contre le changement climatique à travers la mise en place des actions de décarbonation de l’industrie automobile», a conclu M. Machou.