Le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, qui a exercé pendant près de 20 ans comme chef de diplomatie, a été élu, samedi à Addis-Abeba, président de la Commission de l’Union africaine (UA).

Mahamoud Ali Youssouf, qui a obtenu 33 voix, succède au Tchadien Moussa Faki Mahamat pour un mandat de quatre ans. Il a notamment battu le vétéran de l’opposition kényane Raila Odinga, qui faisait figure de favori. L’élection à vote secret s’est faite à la majorité des deux tiers des Etats membres ayant le droit de vote.

Djibouti est parmi les premiers pays à ouvrir une représentation diplomatique dans le Sahara marocain. Ce pays de la Corne de l’Afrique dispose d’un Consulat général à Dakhla depuis le 25 février 2020, en harmonie avec son soutien constant à l’intégrité territorial du Royaume.

M. Youssouf (59 ans) est très proche du président de Djibouti Ismaïl Omar Guelleh, un ami de longue date du Maroc. Il entame ses fonctions au un moment où le conflit dans l’est de la République démocratique du Congo menace d’engendrer un conflit régional.

En décembre dernier, cet ancien ambassadeur en Egypte a déclaré qu’il y a un « problème de gouvernance » dans certains pays africains, évoquant notamment ceux qui ont été secoués ces dernières années par des coups d’Etat.

Pour permettre le développement économique, et notamment pour la mise en place d’une zone de libre-échange à l’échelle continentale, la nouvelle Commission devra « commencer par la paix et la sécurité », a-t-il soutenu, citant la lutte contre les mouvements djihadistes au Sahel et dans la Corne de l’Afrique.