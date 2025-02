Partenariat : Kia Maroc soutient les têtes de série du padel marocain

Distribué par BAMOTORS Maroc, Kia Maroc réaffirme son engagement envers le sport en devenant le sponsor officiel de deux équipes marocaines de padel, à savoir une équipe féminine et une équipe masculine. Ce partenariat symbolise l’ambition de la marque de soutenir une discipline en pleine expansion, tout en accompagnant les meilleurs talents marocains.

Il faut dire que le padel connaît une popularité fulgurante dans le Royaume, avec une communauté de pratiquants qui ne cesse de croître. Actuellement, plus de 30 000 joueurs actifs et plus de 120 courts de padel dans des clubs modernes témoignent de cet engouement national. Accessible et spectaculaire, ce sport attire un public varié, de plus en plus passionné par ses valeurs de convivialité et de dynamisme. C’est donc pour toutes ces raisons que Kia Maroc accompagne activement cette discipline depuis deux ans.

En effet, la marque est partenaire de l’Oasis City Ball, l’un des plus grands et prestigieux clubs de padel à Casablanca. Sans compter qu’elle organise le Kia Inter Club Padel Tournament, un tournoi devenu un rendez-vous incontournable pour les joueurs de padel marocains. Réunissant les meilleures équipes de clubs du Royaume, cette compétition, organisée quatre fois par an, met en lumière l’excellence sportive et la passion qui animent la scène nationale. Justement, dans le cadre de ce nouvel engagement, Kia Maroc soutient les meilleurs représentants du padel au Maroc, à savoir Khalil Outaleb et Reda El Amrani, actuels numéros 1 au classement masculin. Ils se distinguent par leur maîtrise technique et leur complémentarité. En tant qu’athlètes de haut niveau, ils dominent aujourd’hui la scène du padel grâce à leur expérience et leur détermination.

Autre duo de choc, Camelia Benabdeljalil et Samya Hssissen, figures emblématiques du padel féminin marocain, qui occupent actuellement le top 3 national et sont en route pour retrouver leur position de leader. Véritables pionnières de leur discipline, elles incarnent le courage et l’ambition au féminin. Ces athlètes participent aux compétitions les plus prestigieuses, nationales et internationales, portant haut les couleurs du Maroc et de Kia Maroc.

Toujours est-il que ce partenariat engagé par Kia Maroc s’inscrit dans une démarche stratégique visant à encourager l’essor des activités sportives et culturelles au Maroc, tout en consolidant les liens entre la marque et ses publics. Pour le coup, la marque se dit fière de contribuer activement à l’émergence d’une nouvelle génération de champions et à la popularisation du padel dans le Royaume.