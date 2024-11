Autotransformateurs. L’ONEE retient deux fabricants chinois pour un marché de 40 millions de dollars

Les fabricants chinois Nantong Hyosung Transformer Co et TBEA Co., Ltd. ont été déclarés vainqueurs pour fournir à l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) onze autotransformateurs 400/225 kV de 450 MVA, accompagnés de pièces de rechange et incluant des prestations de supervision pour les travaux de montage et les essais de mise en service.

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), à travers sa Direction des approvisionnements et marchés de l’ONEE-Branche Electricité, a attribué un contrat pour la fourniture de onze transformateurs électriques aux fabricants chinois Nantong Hyosung Transformer Co et TBEA Co., Ltd.

Répartition en trois lots distincts

Ce contrat est réparti en trois lots distincts et indépendants. Le premier lot concerne l’achat de trois autotransformateurs de 400/225 kV et 450 MVA, accompagnés de pièces de rechange, et a été attribué à TBEA Co., Ltd. pour un montant de 13,09 millions de dollars hors taxes. TBEA Co., Ltd., l’un des principaux fabricants chinois dans le domaine des équipements de transformation et de transmission électriques, produit divers équipements tels que des transformateurs, réacteurs, câbles et fils conducteurs, ainsi que des systèmes solaires. Cette entreprise privée est cotée à la bourse de Shanghai.

Le deuxième lot porte sur l’acquisition de quatre autotransformateurs de 400/225 kV et 450 MVA, avec pièces de rechange, pour un montant de 13,8 millions de dollars. Ce contrat a été remporté par Nantong Hyosung Transformer Co., un fabricant industriel spécialisé dans les transformateurs.

Enfin, le troisième lot, également remporté par Nantong Hyosung Transformer Co., concerne l’acquisition de quatre autres autotransformateurs de 400/225 kV et 450 MVA avec pièces de rechange, pour un montant de 13,8 millions de dollars, dans le cadre d’un autre appel d’offres.

En tout, les deux entreprises chinoises se sont vues attribuer un marché totalisant plus de 40 millions de dollars. En plus de fournir les autotransformateurs et les pièces de rechange, les contractants devront également superviser les travaux de montage et les essais de mise en service.