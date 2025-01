Trois candidats pré-qualifiés pour la réalisation d’une STEP de 300 à 400 MW près de Sefrou

L’ONEE a retenu trois groupements internationaux pour la réalisation de la Station de Transfert d’Energie par Pompage (STEP) El Menzel, près de la ville de Sefrou, d’une capacité prévue de 300 à 400 MW.

Située à 30 km au sud-est de Sefrou, la STEP El Menzel s’inscrit dans le cadre du programme d’équipement de l’ONEE pour le renforcement des ouvrages de production à base d’énergies renouvelables, indique un communiqué de l’Office, qui avait reçu six candidatures.

Cette station, la troisième du genre développée par l’ONEE, s’inscrit dans la stratégie nationale visant à accroître la part des renouvelables dans le mix énergétique pour dépasser 52% d’ici 2030.

La STEP est une centrale hydroélectrique qui adapte en temps réel la production électrique suivant la demande, grâce au stockage de l’électricité sous la forme d’eau.

Voici les candidats préqualifiés à soumettre leurs offres techniques et financières pour ce projet :

-China International Water & Electric CORP/ Yellow River Engineering Consulting. CO LTD /Harbin Electric Machinery Company LTD / Harbin Electric International Company LTD / Jet Contractors

-Sinohydro / Andritz Hydro.

-Webuild S.P.A / Dongfang Electric International Corporation