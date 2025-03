Eau potable : 41 MDH investis par l’ONEE à Taounate, Sidi Kacem et Moulay Yaacoub

L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) a procédé, récemment, à la mise en service de la première tranche d’un projet structurant doté de 41 millions de DH (MDH) pour renforcer le système de production d’eau potable de la commune Mkanssa, dans la province de Taounate ainsi que des communes avoisinantes à Sidi Kacem et Moulay Yaacoub, à partir des installations de production depuis le barrage Al Wahda.

Financé par l’ONEE à travers un prêt de la Banque Allemande pour le Développement (Kreditanstalt für Wiederaufbau/KFW), ce projet consiste dans sa première tranche, dont le coût s’élève à 24 MDH, en la pose de 28,5 Km de conduites de diamètres variant entre 300 et 400 mm, précise l’Office. La deuxième tranche de ce projet, dont la mise en service est prévue au mois de décembre 2025, concernera la construction d’un réservoir d’eau potable d’une capacité de 500 m3 et la construction et l’équipement d’une station de pompage d’un débit de 45 litres par seconde.

Cette première tranche de ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Irrigation (PNAEPI) 2020-2027 dont la convention a été signée le 13 janvier 2020 devant SM le Roi Mohammed VI, permettra de garantir la continuité et la sécurisation de l’alimentation en eau potable des communes Mkanssa , El Ghouazi et Beni Snous relevant de la province de Taounate. Elle profitera également aux communes de Mrabih et Selfat relevant de la province de Sidi Kacem et de la commune de Sebt Loudaya relevant de la province de Moulay Yaâcoub, bénéficiant ainsi à une population globale de plus de 72.000 habitants.

A noter que ce projet contribuera également à l’amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires et à l’accompagnement du développement socio-économique de cette région.