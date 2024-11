Xi Jinping quitte le Maroc avec la promesse d’un soutien mutuel sur les questions fondamentales

Au terme d’une courte visite, le président chinois Xi Jinping a quitté, vendredi 22 novembre, le Maroc, dont il soutient les efforts pour «la préservation de la sécurité et de la stabilité nationales».

La Chine est «prête à continuer à travailler avec le Maroc pour se soutenir fermement sur les questions concernant leurs intérêts fondamentaux respectifs, et à promouvoir un plus grand développement du partenariat stratégique», a assuré le chef de l’Etat au cours de ses entretiens ave SAR le Prince héritier Moulay El Hassan, à son arrivée jeudi soir à Casablanca.

Tout en transmettant ses salutations cordiales et ses meilleurs vœux à SM le Roi Mohammed VI, Xi Jinping a souligné que la Chine et le Maroc avaient connu un développement sain de leurs relations, avec une coopération pratique fructueuse et des échanges de plus en plus dynamiques dans divers domaines.

Le chef de l’Etat, dont les propos ont été rapportés par l’agence Xinhua, a appelé les deux pays à élargir les échanges culturels et populaires afin de renforcer leur amitié.

Cette visite illustre la profondeur des relations d’amitié, de coopération et de solidarité unissant les deux peuples marocain et chinois, à la faveur de la volonté commune des chefs d’Etat des deux pays d’aller de l’avant pour la consolidation du partenariat stratégique sino-marocain scellé à l’occasion de la dernière visite du Souverain en Chine, en mai 2016.