L’ESCA organise le Casablanca Climate Leadership Forum 2023

Le Climate Leadership Forum, une initiative d’ESCA Ecole de Management et Business schools, est un forum inédit qui rassemble des personnalités du monde de l’entreprise et des chercheurs engagés au service du climat en Afrique. L’évènement, un des tous premiers à avoir lieu au sein du Casablanca Finace City, nouvelle adresse de la première école de Management au Maroc et en Afrique francophone, se tiendra les 23 et 24 novembre courant.

Business Schools for Climate Leadership (BS4CL) Africa est une initiative qui rassemble six écoles de management africaines de premier plan afin de construire un cadre collaboratif pour l’action climatique dans l’éducation en management, en collaboration avec le secteur privé et la société civile, reflétant les ambitions des Conférences sur le Climat des Nations Unies COP27 et COP28.

Organisé par ESCA Ecole de Management, en partenariat avec le réseau Business Schools for Climate Leadership Africa (BS4CL Africa, le Casablanca Climate Leadership Forum (CCLF) 2023 est une rencontre annuelle unique en son genre où six écoles de management africaines de premier planc contribuent à la mise en place d’un cadre collaboratif pour l’action climatique dans l’éducation en management

Sous le thème « Leading the Way to Addressing Climate Change in Africa : The Role of Business Schools and Management Sciences », ce Forum qui se déroulera les 23 et 24 novembre au sein du campus d’ESCA au cœur de la Place financière CFC, souligne la mission cruciale des écoles de commerce et des sciences de gestion à contribuer auprès des communautés d’entreprises et d’entrepreneurs dans la lutte contre le changement climatique en Afrique.

Le CCLF 2023 débutera par une Conférence scientifique, le 23 novembre, rassemblant des chercheurs éminents d’Afrique et d’Europe. Cette journée offrira une plateforme d’échange de connaissances et d’idées novatrices pour stimuler la recherche et le développement durable sur le continent.

Le Stakeholders Forum, organisé le 24 novembre constituera indéniablement le temps fort de cette rencontre. Pour la première fois, toutes les parties prenantes seront conviées autour d’une table de dialogue. Les représentants de l’État, du secteur privé, des universités, des écoles de commerce, des ONG et de la société civile auront l’occasion unique de discuter des défis, des réalisations et des collaborations nécessaires pour construire des ponts multilatéraux.

Le Casablanca Climate Leadership Forum 2023 offre une plateforme inédite pour catalyser des actions concrètes en faveur du climat en Afrique. En unissant les forces de divers acteurs, le forum vise à inspirer des solutions durables et à établir des partenariats stratégiques pour un avenir résilient.

Les intervenants de renom qui enrichiront ce forum :

Keynote Speaker :

Ahmed Reda Chami

Président du Conseil économique, social et environnemental, ancien ministre de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, Maroc

Sherif Kamel

Doyen, Business School, The American University in Cairo, Egypte

Carole Megevand

Directrice Régionale Développement Durable Maghreb et Malte, Banque Mondiale

David Chiawo

Doyen, Faculté de Tourisme, Université Strathmore, Kenya

Abdellatif Komat

Doyen, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Université Hassan Il Casablanca, Maroc

