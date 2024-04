Football: les détails du futur méga centre de formation à 160 millions DH situé à Casablanca

Dans le cadre du Programme de développement du football au Maroc, la Fédération Royale Marocaine de Football lance un projet de construction d’un Centre fédéral de formation de football à Casablanca. Détails.

Ce centre, qui verra le jour à Lahraouiyine, dans la Province de Médiouna, s’étendra sur un terrain de 12 hectares avec une superficie construite d’environ 16 000 mètres carrés. L’investissement total pour ce projet est estimé à 160 millions de Dirhams hors taxes.

Un centre d’excellence pour le football marocain

L’objectif principal de ce projet vise à dynamiser la pratique du football à tous les niveaux, des villes aux villages, en passant par les quartiers défavorisés. Il vise également à améliorer les conditions de pratique pour les professionnels et à développer l’infrastructure de formation de haut niveau.

Situé à Lahraouiyine, dans la région de Casablanca-Settat, le Centre Fédéral de Formation de Football sera équipé de deux accès principaux, l’un pour les étudiants, parents, visiteurs et formateurs, et l’autre pour les services de livraison. Des aires de stationnement seront aménagées à l’intérieur du site pour répondre aux besoins de tous les usagers, avec un parking dédié aux visiteurs et au personnel administratif.

Un soin particulier sera apporté aux aménagements paysagers, à l’intérieur et à l’extérieur du centre, afin de garantir son intégration harmonieuse dans le paysage urbain environnant. Des essences adaptées au climat de Casablanca seront sélectionnées pour créer un environnement agréable et facile à entretenir. Des dispositifs domotiques économes en énergie seront mis en place pour assurer un entretien efficace des espaces verts.

Des installations de pointe pour la formation et la pratique

Le Centre Fédéral de Formation de Football comprendra plusieurs terrains de sports, dont deux en gazon naturel, un en gazon synthétique, un en gazon hybride, ainsi qu’un terrain d’échauffement pour les gardiens de but. Deux terrains omnisports, un terrain de beach soccer, une salle couverte omnisports et une piscine couverte semi-olympique seront également aménagés pour offrir des installations complètes aux futurs talents du football marocain.

Un concours architectural a été lancé en ce sens par la FRMF, maître d’ouvrage, et l’Agence nationale des équipements publics. L’ouverture des plis aurai lieu le jeudi 23 mai 2024.