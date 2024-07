Comment les influenceurs affectent notre estime de soi

Les influenceurs façonnent des idéaux de beauté souvent inaccessibles, créant des pressions sociales et psychologiques. Cette tribune explore l’impact de ces apparences idéalisées sur la santé mentale et la montée d’une tendance vers l’authenticité.

Par Dr. Imane Margom*

A l’ère du digital, les influenceurs des réseaux sociaux captivent des millions de personnes à travers le monde, souvent grâce à leur apparence physique soigneusement façonnée. Les influenceurs utilisent leur charisme et leur esthétique pour attirer et engager leurs followers. Des corps sculptés, des visages sans défaut, des vies apparemment parfaites, tout cela est soigneusement mis en scène pour séduire et influencer. Cependant, cette perfection affichée peut créer un fossé irréaliste entre la vie quotidienne des consommateurs et la réalité numérique des influenceurs.

Les consommateurs sont naturellement enclins à s’identifier aux figures publiques qu’ils suivent. Cependant, le recours excessif aux photos retouchées et aux filtres peut rompre ce lien d’identification. Les imperfections physiques deviennent invisibles, remplacées par une image presque surhumaine, inatteignable pour la plupart des individus.

En effet, lorsque les consommateurs se comparent aux influenceurs « parfaits », cela peut entraîner des sentiments de frustration, d’insatisfaction et une baisse de l’estime de soi. L’idéalisation des corps retouchés peut créer des normes de beauté irréalistes, amplifiant ainsi les pressions sociales et psychologiques et alimentant une comparaison sociale instinctive menant vers une détresse émotionnelle et une forte dévalorisation de soi.

Selon une étude qualitative dyadique, portant sur les opinions des influenceurs et des consommateurs au Maroc, intitulée « Does the physical attractiveness of Instagram influencers affect Moroccan consumer behavior ? A dyadic analysis : Influencer vs. Consumer » (Margom & Benamar, 2023), affirme que l’apparence physique des influenceurs peut nuire à la santé mentale et psychologique des consommateurs marocains, en les poussant à des comparaisons néfastes qui affectent leur estime de soi. Aujourd’hui, les consommateurs recherchent une connexion humaine, un retour d’information authentique et une proximité avec le produit, en tenant compte de la nature humaine avec ses imperfections et ses défauts.

Par ailleurs, une tendance émerge parmi les influenceurs qui privilégient l’authenticité. Ceux qui montrent leurs imperfections physiques, qui parlent ouvertement de leurs défis personnels, gagnent en crédibilité et en impact. En montrant une réalité plus humaine et accessible, ces influenceurs permettent à leurs followers de se projeter et de s’identifier plus facilement. Les influenceurs qui embrassent leurs imperfections deviennent des modèles plus réalistes et accessibles. Leur capacité à créer une connexion émotionnelle sincère avec leur audience dépasse largement celle des figures idéalisées. En partageant des expériences authentiques et en promouvant l’acceptation de soi, ces influenceurs contribuent positivement au bien-être mental et émotionnel de leurs followers.

En conclusion, l’impact des influenceurs sur le comportement des consommateurs va bien au-delà de l’esthétique. C’est un miroir social complexe où se reflètent les désirs, les aspirations et les défis psychologiques de notre époque. Pour une influence plus significative et positive, la voie de l’authenticité et de la réalité semble être la clé pour établir des relations durables et équilibrées avec leurs audiences. En définitive, la beauté réside dans la diversité et l’acceptation de soi. Les influenceurs qui comprennent et embrassent cette idée sont ceux qui peuvent changer la donne dans le monde de l’influence numérique, en contribuant à créer un environnement où les individus peuvent se sentir acceptés et valorisés pour ce qu’ils sont réellement, au-delà des images retouchées et des idéaux inatteignables.

* Dr. Imane Margom est professeur et chercheur en marketing à l’ISGA Fès / EDVANTIS Higher Education Group