Mohamed Tassafout: « A l’UM6P, notre culture d’entreprise est singulière »

Mohamed Tassafout, directeur du capital humain à l’Université Mohammed VI polytechnique, nous éclaire dans cet interview sur l’importance qu’accorde l’UM6P à sa culture d’entreprise.

Challenge : De quelle manière la culture d’entreprise influence-t-elle la capacité des DRH à détecter les meilleurs talents lors des entretiens et des évaluations ? Quels signaux ou comportements recherchez-vous chez les candidats pour évaluer leur adéquation culturelle ?

Mohamed Tassafout : La culture d’entreprise joue un rôle crucial dans notre aptitude à repérer les individus les plus prometteurs lors des entretiens et des évaluations. Nous sommes pleinement conscients que la culture d’une entreprise ne se limite pas à un ensemble de valeurs et de normes, mais constitue également le fondement même de son identité et de son mode de fonctionnement quotidien.

Elle sert de référentiel pour évaluer l’adéquation des candidats avec les valeurs, les normes et les comportements attendus au sein de l’organisation. Nous scrutons attentivement des signaux ou des comportements qui indiquent une harmonie culturelle entre le candidat et l’entreprise. Cette analyse va bien au-delà de la simple compréhension des valeurs et de la mission de notre entreprise ; elle englobe également la manière dont les candidats s’intègrent dans notre environnement de travail.

Nous recherchons chez les candidats des signes manifestes de leur capacité à embrasser les valeurs et les normes de notre Groupe, leur engagement envers la recherche, l’innovation, la collaboration et le travail d’équipe, ainsi que leur aptitude à enrichir positivement notre culture d’entreprise. L’expression de leurs valeurs personnelles et professionnelles, ainsi que leur capacité à mettre en avant leurs expériences antérieures de manière à les aligner avec les besoins et les objectifs de l’UM6P, revêtent également une importance capitale dans notre évaluation.

En résumé, la culture d’entreprise guide notre discernement des individus les plus talentueux en nous permettant d’identifier ceux qui, au-delà de leurs compétences techniques, incarnent véritablement les valeurs et les principes qui font de notre équipe un lieu de réussite et d’épanouissement.

Challenge : Comment gérez-vous les situations où un collaborateur semble avoir des compétences exceptionnelles, mais ne correspond pas tout à fait à la culture de l’entreprise ? Existe-t-il des stratégies spécifiques que vous mettez en œuvre pour intégrer ces derniers, tout en préservant l’harmonie culturelle ?

M. T. : La gestion des situations où un collaborateur démontre des compétences exceptionnelles tout en ne s’intégrant pas parfaitement à la culture de l’entreprise représente un défi délicat, mais significatif. Pour aborder cette situation, plusieurs stratégies peuvent être mises en œuvre afin de faciliter l’intégration tout en préservant l’harmonie culturelle.

Tout d’abord, il est essentiel de procéder à une évaluation approfondie des compétences, des comportements et des valeurs du collaborateur pour mieux comprendre son profil. Notre objectif est de déterminer les domaines où ses compétences exceptionnelles peuvent être pleinement exploitées, tout en prenant en compte l’impact potentiel sur la culture de l’entreprise et en maintenant une communication ouverte pour expliquer les valeurs de l’entreprise et encourager le dialogue avec le collaborateur. Cela peut impliquer des initiatives telles que des programmes de développement des compétences ciblés, des mentorats personnalisés ou des ajustements progressifs de l’environnement de travail, permettant ainsi à ce talent exceptionnel de s’épanouir au sein de notre équipe tout en contribuant de manière positive à notre culture d’entreprise. Il est important d’assurer un suivi régulier pour évaluer sa progression et ajuster les stratégies au besoin.

Challenge : Dans un marché du travail de plus en plus compétitif, comment votre entreprise se différencie-t-elle en termes de culture d’entreprise pour attirer les meilleurs talents? Comment communiquez-vous efficacement votre culture aux candidats potentiels tout au long du processus de recrutement ?

M. T. : Dans un contexte où la concurrence sur le marché du travail s’intensifie, notre objectif à l’UM6P est de nous démarquer en mettant en lumière notre culture d’entreprise singulière afin d’attirer les talents les plus prometteurs. Nous sommes pleinement conscients que la culture organisationnelle revêt un rôle décisif dans le choix des candidats potentiels, quant à rejoindre une entreprise. C’est pourquoi nous accordons une attention minutieuse à la manière dont nous présentons notre culture tout au long du processus de recrutement.

Pour nous distinguer, nous mettons l’accent sur les aspects suivants : D’abord intégrer la culture dans les entretiens et ce, en posant des questions sur les valeurs et la culture de l’entreprise lors des entretiens pour évaluer l’adéquation du candidat avec l’organisation.

En second lieu, une Expérience candidat positive tout au long du processus de recrutement, en fournissant des informations claires sur la culture d’entreprise, en répondant rapidement aux questions des candidats et en leur offrant un aperçu transparent de ce à quoi ressemble la vie professionnelle à l’Université.

Ensuite des valeurs fondamentales solides. En effet, nous avons défini des valeurs fondamentales qui servent de boussole à toutes nos actions et décisions. Ces valeurs sont profondément intégrées à tous les aspects de notre culture d’entreprise et façonnent notre identité en tant qu’organisation.

L’environnement de travail inclusif est aussi un point important. Pour ce faire, nous favorisons un environnement de travail où chaque individu se sent valorisé et respecté. Nous encourageons la diversité des perspectives et des expériences, ce qui enrichit notre culture et stimule l’innovation. Aussi, le développement professionnel et personnel, pour cela nous investissons dans le développement professionnel et personnel de nos employés en leur offrant des opportunités de croissance, de formation et d’épanouissement. Nous croyons fermement que des collaborateurs épanouis contribuent à une culture d’entreprise dynamique et enrichissante. Et enfin, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Nous accordons une grande importance à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée en proposant des politiques flexibles et des avantages qui permettent à nos collaborateurs de concilier efficacement leurs responsabilités professionnelles et personnelles.