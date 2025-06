AIWA 2025: le hackathon qui veut impulser l’utilité sociale de l’IA au Maroc

Imaginer des solutions innovantes par l’intelligence artificielle pour réponde à des défis concrets, tel est l’objectif de la première édition du hackathon AIWA (Artificial Intelligence Workshop & Arena), organisé du 20 au 22 juin 2025 au campus de Safi de YouCode, école de programmation gratuite affiliée à l’UM6P.

Loin des sentiers battus de Casablanca, Marrakech ou Rabat, les organisateurs ont choisi la capitale de la poterie pour tenir cet événement, porté par YouCode et NBS Consulting, avec le soutien de HEM, Oreivatobn, l’école 1337, OCP Group et OCP Solution.

L’idée générale est de « démocratiser » l’innovation, d’offrir l’opportunité à tous les jeunes marocains d’exprimer leur potentiel et de dénicher, peut-être, la perle rare, qui pourrait bien exister en dehors des grands centres urbains, où se déroulent la majeure partie de ce type de manifestations.

Pour ce premier coup d’essai, les initiateurs ont le droit d’afficher leur satisfaction. Ils ont reçu pas moins de 300 soumissions en ligne. Au bout du compte, ce sont 20 candidatures qui sont retenues, soit 75 étudiants issus de 10 écoles marocaines de diverses régions du pays. Les équipes finalistes avaient 48h chrono pour présenter des solutions concrètes mobilisant l’IA.

Les thématiques ne sont pas imposées, mais les projets doivent avoir un point en commun, en l’occurrence l’utilité sociale. Autrement dit, la ligne directrice des solutions développées est de rester rattaché aux réalités locales et aux besoins de la société marocaine. La finalité est de pouvoir les transformer en un outil d’insertion professionnelle, de développement entrepreneurial et de transformation des territoires.

Cette orientation s’est, plus ou moins, concrétisée dans la nature des projets présentés. Ainsi, une équipe a proposé la création d’une assistance médicale géré par l’intelligence artificielle, en vue de remédier aux difficultés d’accès aux services de santé et au déficit dans les zones reculées. Une deuxième a imaginé une école entièrement animée par des avatars. Une autre équipe s’est intéressée au chômage des jeunes diplômés en développant un coach IA qui prépare aux entretiens et optimise les candidatures.

Après un boot-camp express qui a couvert tout le spectre des outils d’IA, ainsi qu’un atelier dédié à la construction de la proposition de valeur et aux dimensions marketing et financières, les équipes sont aussitôt passées à l’action : définir un problème concret, bâtir un prototype tangible, puis défendre leur solution lors d’un pitch final devant un jury mêlant experts tech, investisseurs et figures de l’écosystème start-up.

Tout autant satisfaits de l’engouement des jeunes que de la qualité des projets, les promoteurs du hackathon ont exprimé leur détermination d’inscrire AIWA dans la continuité, convaincus qu’ils sont que l’IA ne doit pas devenu « la chasse gardée » des grands labos ou des multinationales. Aussi, Ils promettent d’accompagner des projets distingués en leur assurant mentorat et incubation, grâce à l’implication de partenaires techniques et institutionnels.

L’intelligence artificielle doit être un outil accessible, vulgarisé, activé par des jeunes engagés, pour leur permettre de créer leur quotidien et penser leur future. « Nos jeunes doivent en profiter pour la convertir comme outil de transformation de nos villes, de notre pays et de notre continent », soulignent les initiateurs dans la présentation de l’événement.

«Nous croyons que notre jeunesse marocaine ne doit pas se contenter de la consommation de la technologie, nous espérons surtout former des bâtisseurs, des contributeurs et des créateurs de solutions nécessaires à la digitalisation de notre pays et de notre continent », souligne Adil Belkahdir, directeur des écoles YouCode.

Les organisateurs confient qu’une deuxième édition est, d’ores et déjà, à l’étude, pour 2026, avec l’ambition de créer une communauté AIWA pour continuer à fédérer les jeunes créateurs de l’IA au Maroc et en Afrique.