UM6P: Une université à l’avant-garde de la connaissance et de l’excellence

Fondée en 2013 par la Fondation OCP et inaugurée en 2017 à Benguérir, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) est une institution marocaine d’enseignement supérieur axée sur la recherche appliquée, l’innovation et le développement durable, avec une forte orientation africaine.

L’UM6P a été créée pour répondre aux défis du Maroc et de l’Afrique en matière de recherche, d’innovation et de formation. Son campus principal est situé à Benguérir, au cœur de la Ville Verte Mohammed VI, avec des campus annexes à Rabat et à Laâyoune. L’université se distingue par son modèle éducatif innovant, inspiré du modèle « land-grant », visant un financement durable et une gouvernance responsable. Les 1400 étudiants qui la traversent chaque jour doivent mériter les équipements de pointe et les partenariats avec les plus grandes universités du monde, de Harvard à Columbia, en passant par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL): au moins deux tiers sont boursiers.

L’université connaît une croissance rapide, avec une augmentation annuelle du nombre de lauréats estimée entre 15 % et 40 %. Elle développe des partenariats avec des institutions africaines et internationales, notamment avec des universités de renom telles que le Massachusetts Institute of Technology, l’École polytechnique fédérale de Lausanne, et Columbia Business School. En 2024, l’université a intégré le Top 500 mondial du Times Higher Education World University Rankings, se positionnant comme la première université au Maroc et en Afrique du Nord.

Par ailleurs, l’UM6P regroupe plusieurs écoles et instituts, couvrant des domaines variés tels que l’ingénierie, l’agriculture, les sciences sociales, la santé, et les technologies de l’information. Parmi elles, l’École des Mines de l’UM6P (EMINES) a formé 368 diplômés entre 2017 et 2024, avec un taux d’insertion professionnelle de 84 % dans les trois mois suivant l’obtention du diplôme.

UM6P : Ecoles et domaines de formation

L’UM6P regroupe plusieurs écoles et instituts couvrant divers domaines :

• EMINES (École des Mines de l’UM6P)

• SAP+D (École d’architecture, de planification et de design)

• ESAFE (École des sciences de l’agriculture, de la fertilisation et de l’environnement)

• IST&I (Institute of Science, Technology & Innovation)

• GTI (Green Tech Institute)

• FGSES (Faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales)

• ABS (Africa Business School)

• SHBM (School of Hospitality Business and Management)

• SCI (School of Collective Intelligence)

• UM6P-CS (School of Computer Sciences)

• ISSB-P (Institut Supérieur des Sciences Biologiques et Paramédicales)

• École 1337 (école de codage)

• Story School.