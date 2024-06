Retirée du marché en 1997, la limonade « La Cigogne » reine des tables marocaines durant presque 70 ans avant qu’elle ne succombe à la loi de la mondialisation, fera son come-back au courant de cet été. La Société des boissons du Maroc (SBM) a ressuscité la marque pour son retour sur le marché des sodas après 21 ans d’absence.

Comme nous l’avions annoncé le 23 juin, la Société des boissons du Maroc (SBM) s’apprête à lancer sa marque de soda après plus de 20 ans d’absence. Mais rien ne filtrait sur la marque (ou les marques) avec laquelle la filiale marocaine du groupe français Castel allait à la conquête du marché marocain des boissons gazeuses.

Aujourd’hui, on en sait un peu plus. La SBM a eu la bonne idée de relancer sa marque culte de boisson gazeuse « La Cigogne » qui a été pendant longtemps la limonade préférée des Marocains, consommée par toutes les couches sociales du Royaume et à toutes les occasions. La fabuleuse histoire de cette soda a démarré en effet en 1929, année où la Brasserie Glacière Internationale (BGI), principale actionnaire des « Brasseries du Maroc » (qui deviendra Société des brasseries du Maroc puis Société des boissons du Maroc) et unique entreprise du genre dans le Royaume, a ainsi breveté sa première marque de boisson gazeuses qu’elle a baptisée « La Cigogne ». Un peu moins de dix ans après le lancement de «La Cigogne», les Brasseries du Maroc mettent sur le marché une deuxième marque « Judor » que certains nostalgiques considèrent comme étant l’ancêtre d’Orangina.

Les deux limonades dominaient durant la décennie 1970 et tenaient tête aux grandes marques internationales comme Coca et Pepsi. Mais BGI va plier bagage avec loi dite de « marocanisation » entrée en vigueur 1973. Ainsi, l’année d’après, la SNI rachète les parts du groupe français. Suite à ce rachat, repreneur élargit son portefeuille de marques en lançant tour à tour Youki puis la marque Gil. Toutes ces marques vont connaitre une ascension à l’instar La Cigogne ou encore de Judor avant que celle que celle-ci ne soit ralentie par la loi de la mondialisation. En effet, dans sa volonté d’associer son développement à des marques internationales de renom, Brasseries du Maroc va nouer un partenariat avec Coca-Cola en 1983. Ainsi, La Cigogne, Judor et ses compères vont être progressivement retirés avant de tirer leur révérence en 1997.

Aujourd’hui, la Société des boissons du Maroc veut faire renaitre « La Cigogne » avec des conditionnements en bouteille et en canette. La marque devrait arriver sur le marché au courant de juillet 2024. En attendant, il reste à savoir si les autres marques lui emboiteront ensuite le pas.