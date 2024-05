Le géant néerlandais Heineken a trouvé son nouveau distributeur exclusif pour le Maroc

Partenaire du géant néerlandais de la bière depuis vingt ans, la Société des boissons du Maroc (SBM) ne produit plus ni ne distribue les produits de la marque Heineken depuis le 11 décembre 2023. Suite au non-renouvellement du contrat de licence de la filiale marocaine du français Castel en tant producteur et distributeur des produits du deuxième brasseur mondial, ce dernier tient aujourd’hui son nouveau distributeur au Maroc.

Depuis le 11 décembre dernier, la Société des boissons du Maroc, leader de la production de bières au Maroc a cessé la production et la distribution des marques du géant néerlandais Heineken. Une décision justifiée par « la volonté commune des deux partenaires de ne pas poursuivre cette relation », avait en septembre dernier la filiale marocaine du groupe français Castel.

Depuis, plusieurs noms de sociétés d’import et distribution de boissons alcoolisées et spiritueux, très connues sur le marché marocain, voire d’acteurs de la grande distribution, ont été avancés comme étant en négociation avec le deuxième brasseur mondial. Aujourd’hui Heineken a définitivement tourné la page de son aventure avec la SBM. En effet, il y a trois mois, le Numéro deux mondial de la bière a retenu Shimo Distribution Maroc comme son nouveau distributeur exclusif dans le Royaume.

Lire aussi | Axe Casablanca-Kénitra : L’ONCF annonce des perturbations du trafic

Créée en 2020, Shimo Distribution, une Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique, est spécialisée dans la distribution des produits alcoolisés et biens spiritueux en gros et demi gros. L’entreprise qui a son quartier général au Maârif à Casablanca, approvisionne le marché marocain à partir des usines européennes de Heineken, notamment l’Espagne où la multinationale néerlandaise possède quatre brasseries situées dans différentes parties de la péninsule ibérique, une à Madrid, une à Séville, une à Valence et une à Jaén 1.

Au Maroc, les ventes Heineken représentaient 17% des ventes de SBM en 2022. Encore faudrait-il à Shimo Distribution une grande flotte de distribution pour reprendre cette part. Selon un importateur de boissons alcoolisées et spiritueux, « aucun importateur ne dispose d’une flotte de distribution aussi étendue que celle de la SBM qui lui permettrait d’assurer une couverture complète du territoire marocain ».

Lire aussi | Nouveauté : le Kia Sorento s’offre un joli lifting

Quoi qu’il en soit, la Société des boissons du Maroc, ne cache pas sa volonté de récupérer cette part par les marques historiques de Groupe Castel, dont le positionnement s’est fortement renforcé durant ces dernières années. Aussi, elle entend poursuivre le développement de ses marques à fort ancrage local via sa maison-mère.

Depuis 2018, après trois années consécutives de baisse de la consommation, le marché des vins et spiritueux a renoué avec la croissance. Le secteur est porté surtout par l’amélioration des circuits de distribution et le tourisme de masse. Ce regain d’intérêt est encouragé par une offre plus diversifiée et des efforts en termes de marketing et communication de la part des distributeurs et des restaurateurs. Mais, selon un importateur, ce marché très réglementé, fait l’objet de hausses successives des taxes et de difficultés d’obtentions de la licence aussi bien pour les restaurants que pour les importateurs-distributeurs.