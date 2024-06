Attijariwafa bank et le Secrétariat de la ZLECAf entendent faciliter le commerce et l’investissement sur le Continent

Le groupe Attijariwafa bank et le Secrétariat de la Zone de Libre-échange Continentale Africaine (ZLECAf) entendent accélérer les impacts de la ZLECAf afin de faciliter le commerce et l’investissement sur le Continent. Ils ont pour cela signé un protocole d’accord, en marge de l’Édition 2024 du Forum International Afrique Développement.

Paraphé par Mohamed El Kettani, PDG du groupe Attijariwafa bank et par Wamkele Mene, le Secrétaire Général du Secrétariat de la ZLECAf, ce protocole d’accord porte sur la coopération des deux parties en vue de mobiliser des ressources, d’identifier et d’accompagner la mise en œuvre de projets dans les secteurs prioritaires comme l’infrastructure, l’énergie, l’agriculture, l’agro-industrie, l’automobile, l’industrie pharmaceutique, les transports et la logistique.

Les deux parties se sont également engagées à soutenir les sociétés commerciales africaines (African Trading Companies) qui facilitent et stimulent le commerce intra-africain, à promouvoir la participation des femmes et des jeunes entrepreneurs à la ZLECAf pour favoriser davantage la création d’emplois et de projets, et à s’appuyer sur le Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank, comme plateforme d’échange Sud-Sud en faveur de la communauté des entrepreneurs africains.

Ainsi, le groupe Attijariwafa bank et la ZLECAf se sont entendus, à travers cet accord, sur les principes fondamentaux de cette coopération. Il s’agit notamment de promouvoir les opportunités de commerce et d’investissement de la ZLECAf, de participer mutuellement aux évènements et forums organisés par les deux parties ainsi qu’aux missions économiques sectorielles organisées sur le Continent par le Club Afrique Développement.

Cet accord permettra également aux parties de prendre part à l’initiative « Sufawe » du Club Afrique Développement en soutenant et en renforçant son programme et de co-organiser des webinaires sectoriels pour les opportunités de la ZLECAf (Automobile, Agro-industrie). Enfin, il s’agira aussi d’échanger des informations et des publications sur les marchés liés au commerce et à l’investissement en Afrique.