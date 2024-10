Le sud-coréen Hankook ouvre une filiale au Maroc pour renforcer son expansion en Afrique

Hankook, fabricant mondial de pneus haut de gamme, a annoncé l’ouverture de sa filiale commerciale au Maroc, marquant une étape stratégique dans son expansion en Afrique.

Cette nouvelle implantation, dirigée depuis le siège européen de l’entreprise, vise à consolider la présence du groupe en Afrique du Nord et en Afrique de l’Ouest, et à répondre à la demande croissante sur ces marchés.

Don Yi Jeon, fort d’une carrière débutée chez Hankook en 2007 et ayant occupé divers postes en marketing et ventes, a été nommé Directeur Général de cette filiale. Il a notamment supervisé les opérations de la région Moyen-Orient/Afrique depuis le bureau de Dubaï. Son expérience sera déterminante pour piloter cette nouvelle phase de croissance.

Sanghoon Lee, Président et COO de Hankook Tire Europe, a souligné l’importance de cette expansion en déclarant : « Ce bureau au Maroc est une étape clé pour renforcer notre présence en Afrique du Nord. Nous sommes confiants que, sous la direction de Don Yi Jeon, nous élargirons notre part de marché tout en proposant des solutions innovantes adaptées aux besoins locaux. »

Hankook proposera une gamme complète de pneus adaptés à divers véhicules, des voitures particulières aux camions, en passant par les SUV et les véhicules de loisirs. Les produits Hankook sont connus pour leur durabilité, leurs performances élevées et leur sécurité, grâce à une conception axée sur l’adhérence et le confort de conduite.

Hankook s’engage également à promouvoir des pratiques durables en investissant dans la recherche et le développement de pneus à base de matériaux recyclés et renouvelables, contribuant ainsi à une mobilité plus respectueuse de l’environnement.

La nouvelle filiale permettra également d’améliorer le service client au Maroc, avec une équipe dédiée et un réseau de distribution optimisé pour répondre efficacement aux besoins des consommateurs locaux.