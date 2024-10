Un monde en doc. Mohammed VI, miracle ou mirage ?

La chaîne publique française Public Sénat a diffusé, le samedi 12 octobre, un documentaire dédié au Roi Mohammed VI. Intitulé Le parcours d’un roi : le Maroc de Mohammed VI, ce film de cinquante-deux minutes, réalisé par Michaël Darmon et Yves Derai, a remporté le Prix du public au Festival de la fiction et du documentaire politique de La Baule (France). À la suite de la projection, un débat a été organisé sur les 25 années de règne du Souverain.

Rebecca Fitoussi, entourée d’experts, de témoins privilégiés et de personnalités politiques, a animé cette discussion dans l’émission Un monde en doc. « Le Maroc est un pays proche de la France, avec lequel nous partageons des relations historiques. Pourtant, nous savons peu de choses sur sa population, son évolution et son Roi, souvent discret, voire énigmatique pour certains. Cela fait 25 ans que Mohammed VI est au pouvoir. Quel mystère entoure donc ce souverain ? Au-delà des changements sociétaux, économiques et géopolitiques, quelle est la réalité des Marocains ? Comment analyser la position géopolitique du pays, situé entre l’Afrique, l’Europe et les États-Unis ? », introduit-elle.

Plus de trente minutes ont été consacrées à des échanges enrichissants sur ces questions, avec pour invités Christian Cambon, Antoine Glaser, Fadwa Islah et Patrick Baudouin.