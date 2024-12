Le Groupe AKDITAL inaugure un Centre international d’oncologie à Benguérir

Le Groupe AKDITAL, leader du secteur privé de la santé au Maroc, a inauguré un Centre international d’oncologie à Benguérir, situé au sein de la Health Care City.

Le centre, adossé à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), est dédié à la prise en charge totale des patients atteints de cancer, avec des équipements à la pointe de la technologie et un environnement propice à des soins de qualité, indique le groupe dans un communiqué.

La nouvelle structure, dotée d’une capacité de 81 lits d’hospitalisation, est équipée d’un accélérateur de radiothérapie, garantissant des traitements ciblés et personnalisés. Elle dispose également de 23 fauteuils de chimiothérapie, permettant d’administrer des traitements dans un environnement confortable et moderne.

Lire aussi | AKDITAL, Dassault Systèmes et Long Island University lancent un projet novateur en médecine 4.0 au Maroc

Elle comporte 6 blocs opératoires adaptés à la réalisation d’interventions complexes. De plus, 18 lits en unité de soins intensifs sont disponibles pour assurer une surveillance et des soins post-opératoires intensifs. Le centre comprend également 8 box de réanimation pour une prise en charge rapide et efficace des situations critiques.

Intégré dans la Health Care City, la future cité de la santé, le Centre international d’oncologie s’inscrit dans une initiative visant à faire de Benguérir un pôle régional d’excellence en matière de santé, de recherche et d’innovation.

Lire aussi | Kénitra : Akdital inaugure deux nouveaux établissements de santé d’excellence

Le projet bénéficie de la proximité avec l’UM6P, un moteur d’innovation, contribuant ainsi au développement de solutions de santé de haute qualité pour la région.

En pleine expansion sur l’ensemble du territoire national, le Groupe AKDITAL dispose d’une capacité de 3.610 lits répartis sur 31 établissements dans 18 villes du Royaume et emploie plus de 6.114 collaborateurs.