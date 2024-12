CASHPLUS et AXA Assurance accordent leurs violons pour promouvoir l’inclusion financière

CASHPLUS, premier réseau de distribution des services financiers au Maroc, et AXA Assurance Maroc annoncent un partenariat stratégique en faveur de l’inclusion financière.

L’accord permettra aux agents généraux d’AXA de proposer les services de CASHPLUS à leurs clients, créant ainsi une offre intégrée et complémentaire, de manière à enrichir l’expérience client, tout en renforçant l’accès aux services financiers pour un plus grand nombre de Marocains.

Hazim Sebbata, Directeur général de CASHPLUS, a expliqué, dans un communiqué, que cette convention “inclut une offre exclusive dédiée aux agents d’AXA, leur offrant des avantages spécifiques par rapport à l’offre standard”.

Lire aussi | BARID CASH et FNACAM renforcent l’inclusion financière au Maroc

“Nous avons également convenu de plusieurs engagements stratégiques, notamment la co-création de produits adaptés à leurs besoins et un accompagnement personnalisé pour les aider à franchir ce cap”, a-t-il poursuivi.

Outre le Directeur général de CASHPLUS, la convention a été signée en présence de Meryem Chami, Présidente-Directrice Générale d’AXA Africa, et Bouchaib Erraji, Président d’AGIR, l’amicale des Agents Généraux d’AXA.

Lire aussi | Inclusion financière : Damane Cash et Bank Al Karam s’allient

CASHPLUS poursuit son expansion en renforçant et multipliant ses partenariats stratégiques. En octobre dernier, l’entreprise avait signé un accord avec Markoub.ma, la première plateforme de recherche de disponibilité d’autocars au Maroc, pour intégrer ses services de réservation en ligne à la plateforme digitale de CASHPLUS.

Avec plus de 5.000 points de vente à travers le pays, CASHPLUS Group offre une gamme complète de services incluant notamment les transferts d’argent, le paiement de factures, la recharge téléphonique et les solutions de paiement numérique, en plus de prestations d’envoi et de réception de colis (Tawssil).