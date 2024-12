Le Crédit Agricole obtient un prêt de 50 millions d’euros pour soutenir les TPME

La BERD et le Crédit Agricole du Maroc ont signé, jeudi 5 novembre à Rabat, un accord de prêt de premier rang d’un montant allant jusqu’à 50 millions d’euros (M€) pour soutenir les TPME, dont 65% situées dans les zones touchées par le séisme du 8 septembre 2023.

L’accord a été signé par la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso et le président du groupe Crédit Agricole du Maroc, Mohammed Fikrat, en présence du ministre de l’Agriculture de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari.

« Nous sommes fiers de continuer à soutenir le Maroc dans sa reprise après le séisme qui a touché le pays le 8 septembre 2023 », a affirmé Mme Renaud-Basso, cité dans un communiqué de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

Le renforcement des TPME dans les zones touchées est essentiel pour garantir la continuité de leurs opérations face aux défis et pour promouvoir la résilience de l’économie locale, a-t-elle dit.

Ces entreprises auront, ainsi, accès à la liquidité nécessaire pour relancer et maintenir leurs activités, tout en préservant et reconstruisant leurs moyens de subsistance et leur capital humain.

« Grâce à cet appui financier, nous pourrons apporter une réponse rapide et adaptée aux besoins des TPME locales, tout en consolidant notre mission de service public au service d’un développement équitable et durable », s’est réjoui le président du Crédit Agricole.