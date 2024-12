PLF: la Chambre des conseillers adopte la première partie avec 66 amendements

La Chambre des conseillers a adopté, jeudi, à une large majorité la première partie du projet de loi de finances (PLF) 2025, avec l’introduction 66 amendements au texte approuvé précédemment par les Représentants.

Lors de la séance de vote, en présence du ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, la première partie a recueilli 48 voix pour, 7 contre et 9 abstentions.

Selon le rapport de la Commission des finances, de la planification et du développement économique relevant de la Chambre des conseillers, les amendements proposés portaient principalement le volet fiscal (177) et les douanes (27), en plus de 27 autres propositions de divers ordres.

Au cours des débats de mercredi, M. Lekjaa a expliqué que le gouvernement a alloué plus de 100 milliards de dirhams (MMDH) pour le dialogue social, la couverture médicale et l’aide sociale directe, en plus de l’aide directe au logement et du relogement des habitants des bidonvilles.

L’Exécutif a volontairement alloué environ 10% du PIB pour honorer les engagements envers les catégories vulnérables et la classe moyenne, « ce qui reflète son engagement à renforcer l’État social », a-t-il souligné.

Evoquant la nouvelle mesure portant sur l’exonération des retraités de l’IR, dont l’impact financier s’élève à 1,2 MMDH, le ministre a souligné l’importance de cette réforme favorable à des personnes ayant dédié leur vie au service de la Nation, que ce soit dans le secteur public ou privé.