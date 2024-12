La Chambre des Conseillers approuve le projet de loi de finances

La Chambre des conseillers a approuvé, jeudi, à une grande majorité le projet de loi de finances (PLF-2025). Maintenant, le texte sera envoyé aux Représentants en deuxième lecture.

Le projet est passé par 46 voix pour, 13 contre 4 abstentions, au terme d’une séance plénière de vote, en présence notamment de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, du ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

Au cours des débats de mercredi, M. Lekjaa a expliqué que le gouvernement a alloué plus de 100 milliards de dirhams (MMDH) pour le dialogue social, la couverture médicale et l’aide sociale directe, en plus de l’aide directe au logement et du relogement des habitants des bidonvilles.

L’Exécutif a volontairement alloué environ 10% du PIB pour honorer les engagements envers les catégories vulnérables et la classe moyenne, « ce qui reflète son engagement à renforcer l’État social », a-t-il souligné

Evoquant la nouvelle mesure portant sur l’exonération des retraités de l’IR, dont l’impact financier s’élève à 1,2 MMDH, le ministre a souligné l’importance de cette réforme favorable à des personnes ayant dédié leur vie au service de la Nation, que ce soit dans le secteur public ou privé.