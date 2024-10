Un consulat général français bientôt à Laâyoune ?

La France envisage de consolider sa reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara en ouvrant un consulat général à Laâyoune. Selon l’Institut géopolitique Horizons (IGH), Paris aurait pris cette décision, qui devrait être annoncée par le président Emmanuel Macron lors de son discours devant le Parlement marocain le 29 octobre et officialisée le 6 novembre, jour de la commémoration de la Marche verte.

IGH affirme que cette initiative est confirmée, évoquant l’ouverture simultanée d’un consulat et d’un Institut français à Laâyoune, les premières représentations diplomatiques européennes dans cette région. Une source de l’Élysée, citée par l’Institut, précise que cette décision est survenue peu après la déclaration officielle de Paris en faveur de la souveraineté marocaine sur le Sahara.

La localisation stratégique du consulat

Le consulat général devrait s’établir dans le quartier administratif de Laâyoune, boulevard Essalam, tandis que l’Institut français devrait offrir des services culturels et éducatifs, notamment une médiathèque et des cours de langue. L’inauguration de ces deux structures est prévue pour le 6 novembre, une date marquante dans l’histoire du Maroc avec la célébration de la Marche verte. Le consulat couvrira les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Ed-Dahab, renforçant ainsi la diplomatie française dans le sud du Royaume.

Cette initiative s’inscrit dans un cadre plus large : IGH rappelle que la France dispose déjà d’une présence économique significative dans le sud marocain, à travers une antenne de la Chambre de Commerce et d’Industrie franco-marocaine. La source de l’Élysée qualifie ce déploiement de « dispositif concret » qui marque la nouvelle orientation française sur la question du Sahara. Ces nouvelles représentations accompagneront l’essor des investissements français dans la région, notamment dans les énergies renouvelables, un secteur en forte croissance dans le sud du Maroc.

Un partenariat stratégique entre Rabat et Paris

La visite d’État du président Macron au Maroc, prévue du 28 au 30 octobre 2024, symbolise un rapprochement stratégique entre les deux pays et une nouvelle étape dans leur coopération. Ce contexte de renforcement des liens franco-marocains est illustré par un message adressé le 30 juillet par Emmanuel Macron au Roi Mohammed VI, affirmant que l’avenir du Sahara marocain s’inscrit dans le cadre de la souveraineté marocaine. Le président français y réaffirmait « l’intangibilité de la position française » et son engagement à agir en cohérence avec cette orientation, tant au niveau national qu’international, soulignant ainsi l’importance de cet enjeu de sécurité pour le Royaume.