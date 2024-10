Zine Capital Invest. Noureddine Zine, le PDG discret d’une holding en pleine croissance

Le groupe de Noureddine Zine s’impose aujourd’hui parmi les acteurs montants du paysage économique marocain. Chaque année, Zine Capital Invest étoffe son portefeuille d’activités. Jusqu’à présent, l’entreprise s’est diversifiée dans plusieurs secteurs, incluant le thé, le sucre, les pâtes alimentaires, le couscous, les engrais, la culture céréalière, les aliments pour bétail, les couches pour bébé, la distribution, la logistique, et l’immobilier. Après avoir acquis dernièrement le contrôle exclusif de « Savola Morocco », fabricant de l’huile de table de marque Afia, le PDG et fondateur de Zine Capital Invest, se tourne désormais vers un nouveau défi industriel, avec un projet ambitieux dans le secteur de la chocolaterie.

De nombreux hommes d’affaires marocains, auparavant actifs dans d’autres secteurs, se tournent désormais vers des investissements importants dans l’industrie de la chocolaterie. Parmi eux, Noureddine Zine, PDG et fondateur de Zine Capital Invest, connu pour diversifier régulièrement les activités de son groupe, s’engage lui aussi dans cette voie cette année. Il prévoit en effet de lancer une nouvelle unité de production de chocolat dans la région de Casablanca. À ce stade, aucun détail n’a encore été révélé concernant le positionnement de ce projet ni le montant de l’investissement que le groupe, fondé au début des années 1990, est prêt à engager dans cette nouvelle entreprise.

Un groupe en expansion constante

Il faut dire qu’il ne se passe pratiquement pas une année sans que le groupe dirigé par Noureddine Zine ajoute une corde à son arc, incarnant une expansion remarquable et une diversification continue dans des secteurs variés. Fondé avec une approche pragmatique, le groupe s’est imposé dans des domaines aussi divers que le thé, le sucre, les pâtes alimentaires, le couscous, les engrais, la céréaliculture, les aliments pour bétail, les produits pour bébés, la distribution, la logistique et l’immobilier. L’acquisition stratégique de la société Savola Morocco, fabriquant de l’huile de table Afia, en est un exemple marquant. Cette filiale du groupe saoudien Savola, implantée au Maroc en 2004, avait rencontré des difficultés financières au cours de ses premières années, cumulant des pertes au point de chercher des repreneurs dès 2010. Avec une concurrence concentrée autour de deux acteurs dominants, Lesieur Cristal et Huileries du Souss (Belhassan), représentant ensemble 80 % du marché, les repreneurs potentiels n’avaient alors montré que peu d’intérêt.

Savola Morocco : un rachat stratégique

En 2022, la situation de Savola Morocco a de nouveau été fragilisée par la hausse des cours des matières premières telles que le maïs, le soja et l’huile de palme, importées à hauteur de 98 %. Ces coûts croissants ont provoqué une augmentation du prix de l’huile de table, et la filiale marocaine de Savola a été contrainte de suspendre temporairement sa production. Malgré ces défis, Zine Capital Invest a fait l’acquisition de Savola, renforçant ainsi sa présence sur le marché de l’huile de table en contrôlant désormais plus de 10 % du marché national, un atout majeur dans la stratégie de diversification de son pôle de production.

Une ascension inspirante

L’ascension de Noureddine Zine est elle-même inspirante. Entrepreneur autodidacte, il a débuté sa carrière très jeune, aux côtés de son père dans les souks de la région de Doukkala. Dès l’âge de 9 ans, il prend son indépendance et se rend à Casablanca pour se lancer dans le négoce de produits de grande consommation. Ce parcours atypique, débuté en 1979, le mène dans les marchés du Maroc, où il revend les produits qu’il achète à Casablanca. En 1986, il amorce une spécialisation dans le commerce de produits de base comme le sucre, le thé et le riz, dans le quartier animé de Derb Omar. En 1990, il franchit une nouvelle étape en lançant une activité de distribution de sucre, une activité qu’il poursuit d’ailleurs toujours aujourd’hui.

Le tournant vers la logistique et la production

Conscient de la nécessité d’évoluer au-delà du simple négoce, Zine réalise, en 2002, un investissement stratégique en acquérant un entrepôt à Lissasfa, à Casablanca. Ce dépôt devient la base d’une activité de distribution pour le compte de grandes entreprises industrielles, à commencer par les produits alimentaires du groupe Tria, avec notamment la distribution de farine. Sa réputation de partenaire fiable et efficace attire rapidement d’autres clients de renom, tels qu’Unilever, Savola et Bimo, qui lui confient la distribution de leurs produits. En 2008, il passe à la production avec l’acquisition d’une minoterie d’une capacité de 200 tonnes par jour. Le succès de cette première opération l’incite à développer rapidement une seconde unité de production, portant la capacité totale de ses minoteries à 600 tonnes par jour pour répondre à la demande croissante de ses clients.

Diversification dans l’agro-industrie

Misant toujours sur le potentiel de l’agro-industrie, Noureddine Zine investit ensuite dans une usine de production de pâtes longues, notamment des spaghetti, située à Had Soualem, dans la région de Casablanca. Cet investissement de 28 millions de dirhams permet à cette usine de produire annuellement 20 000 tonnes. Une deuxième unité de production est également implantée à Had Soualem, dédiée cette fois aux biscuits et aux gaufrettes, nécessitant un investissement conséquent de 180 millions de DH.

Une stratégie de marque : Alitkane et Blekis

Le groupe familial éponyme, bien que discret, est reconnu à travers la marque Alitkane, une gamme de farine de blé tendre, de farine fleur et de farine de luxe. Outre la farine, le groupe commercialise également les biscuits sous la marque Blekis, ainsi que des produits d’alimentation animale et de céréales, notamment sous la marque Lmahrat. Avec une stratégie axée sur la qualité et la cohérence, Zine Capital Invest poursuit son expansion dans les secteurs alimentaire et agricole, des domaines que Noureddine Zine considère comme cruciaux pour la sécurité alimentaire et le développement durable du Maroc.

Une logistique bien structurée

Afin de renforcer la distribution de ses produits sur l’ensemble du territoire national, Zine Capital Invest s’appuie sur un important pôle logistique, géré par sa filiale Transdine. Cette branche logistique dispose d’une flotte de plus de 500 véhicules de différents types, incluant des bennes, camionnettes, camions-citernes et fourgons, permettant de desservir un vaste réseau de plus de 450 points de vente modernes, essentiellement dans la grande distribution et les supérettes. Le groupe fournit également plus de 750 souks ruraux à travers un approvisionnement régulier, garantissant ainsi un accès aux produits dans les zones les plus reculées du pays. Son réseau de clients inclut 35 000 détaillants et 21 000 grossistes, une clientèle fidèle qui permet de consolider la position de Zine Capital Invest sur le marché marocain.

Vers une expansion internationale

Aujourd’hui, Noureddine Zine prépare l’expansion internationale de son groupe, avec un accent particulier sur les marchés d’Afrique subsaharienne. Dans cette stratégie d’exportation, les produits phares tels que les pâtes et le couscous, déjà vendus dans des pays comme le Sénégal et la Mauritanie, jouent un rôle central. Avec une expertise développée dans la distribution, Zine capitalise sur son savoir-faire pour renforcer sa présence à l’export et diversifier ses débouchés à l’international.

Yassine Taybi, le bras droit

Zine Capital Invest emploie aujourd’hui plus de 2 000 collaborateurs, dont 300 au sein de la direction commerciale. Noureddine Zine s’appuie fortement sur son bras droit, Yassine Taybi, directeur général des affaires du groupe et en charge du développement. Né en 1964 et titulaire d’un diplôme en Gestion et Action Commerciale de l’Université de Perpignan, Yassine Taybi connaît parfaitement les métiers du groupe Zine. Avant de rejoindre la holding de Noureddine Zine, où les enfants de ce dernier sont également impliqués dans la gestion, il a dirigé une coopérative agricole spécialisée dans le conditionnement d’agrumes, puis a exercé comme administrateur chez « Cap des Négociants », une entreprise d’exportation de fruits et légumes. En avril 2000, après une courte expérience dans une société de distribution d’engrais, il intègre Charaf Corporation SA en tant que Directeur Commercial.

Aujourd’hui, l’équipe solide et soudée de ce groupe familial permet de réaliser un chiffre d’affaires d’environ 6 milliards de DH, consolidant ainsi sa place parmi les principaux acteurs du secteur agro-industriel au Maroc.