« Energies vertes. Gi3 et BKenergy ouvrent de nouvelles perspectives »

Gi3 et BKenergy : le duo qui a décidé de faire briller le Maroc et la République de Corée. Avec leurs chauffe-eaux solaires et leurs panneaux photovoltaïques, ils sont prêts à exploiter le fort potentiel des énergies renouvelables, en particulier dans les domaines du solaire et de l’hydrogène, pour les deux pays respectifs. Dans un post sur un réseau social professionnel, en plein samedi 24 juin 2023, Badr Ikken, président exécutif de Gi3 – Green Innov Industry Investment, annonce la signature d’une convention de partenariat entre Gi3 et BKenergy, une entreprise coréenne spécialisée dans le développement et l’investissement de projets photovoltaïques et d’hydrogène vert. Face aux enjeux croissants de la transition énergétique, le partenariat entre Gi3 et BKenergy marque une étape pleine de promesses dans la promotion des énergies renouvelables au Maroc. Ensemble, les deux parties s’engagent à développer des projets intégrés qui pourraient conjuguer solaire, hydrogène vert et stockage d’énergie, ouvrant ainsi la voie à une économie plus verte et durable.

« Une récente visite en République de Corée »

Cette annonce prend tout son sens lorsque l’on considère les événements récents liés à Gi3. Il y a deux mois, Badr Ikken annonçait, photos à l’appui dans une ruelle du pays d’Asie du Sud, toujours sur le même réseau social, la participation de Gi3 à la mission « Korea-Morocco Solar Energy Industrial Tour », une visite en République de Corée organisée par IRESEN, KTC et KETI. Cette visite comprenait également la participation au Salon « International Green Energy Expo & Conference 2023 » à Daegu. Ces initiatives démontrent clairement l’intérêt de Gi3 pour l’exploration des opportunités et des partenariats internationaux dans le domaine des énergies renouvelables. De plus, il convient de rappeler un événement majeur survenu il y a cinq mois, à savoir la cérémonie de lancement des travaux de construction de l’usine MYSOL au Maroc. Cette usine, gérée par Gi3, est dédiée à la production de chauffe-eaux solaires et de capteurs solaires thermiques. Ce projet constitue une avancée significative dans la promotion du « Made in Morocco » et représente un investissement majeur dans le secteur de l’énergie renouvelable. A terme, l’usine MYSOL CES, qui se concentre sur la production de chauffe-eaux solaires avec un taux d’intégration industrielle de plus de 80%, permettra la production de 40.000 unités de chauffe-eaux solaires par an, créant ainsi une centaine d’emplois directs et plus d’un millier d’emplois indirects. Gi3, en tant que première holding dédiée à l’investissement et au développement des industries vertes innovantes au Maroc, se positionne comme un acteur clé de l’industrie verte en Afrique. Ses domaines d’intervention couvrent le solaire thermique, le solaire photovoltaïque, le stockage énergétique et l’IoT (Internet des objets) appliqué à la mobilité électrique.

Des perspectives prometteuses !

Cette nouvelle collaboration avec BKenergy ouvre des perspectives prometteuses pour le développement des énergies renouvelables au Maroc et en République de Corée. En combinant l’expertise de Gi3 dans les technologies vertes avec l’expérience de BKenergy dans les projets photovoltaïques et l’hydrogène vert, le partenariat vise à accélérer l’adoption de ces solutions à fort potentiel dans les deux pays. L’initiative de Gi3 de développer des projets intégrés, qui pourraient par exemple se décliner sous forme d’équipements solaires avec stockage sur batterie pour des maisons individuelles et des villas, témoigne d’une vision ambitieuse pour l’avenir de l’énergie au Maroc. Autant de projets qui permettraient aux résidences de devenir autonomes en énergie, réduisant ainsi leur empreinte carbone et ouvrant la voie à une économie à très bas carbone. En proposant des solutions d’autoconsommation et de production d’énergie renouvelable, Gi3 cherche à répondre aux besoins énergétiques croissants tout en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles. Il convient de souligner que ces projets ne se heurtent pas aux contraintes de la nouvelle loi sur l’autoproduction énergétique au Maroc, car ils n’incluent pas d’injection d’énergie dans le réseau. Cela garantit la conformité réglementaire et permet une intégration harmonieuse de ces projets dans le paysage énergétique existant.

Autant dire que l’avenir s’annonce prometteur pour une économie plus verte et durable dans les deux pays. Par ailleurs, soulignons que l’un des défis majeurs auquel le Maroc et de nombreux autres pays sont confrontés est la réduction de la consommation électrique et la transition vers des sources d’énergie plus propres. Les chauffe-eaux solaires jouent un rôle crucial dans cette transition, car ils permettent de réduire la demande d’électricité et de gaz butane subventionné. Cependant, leur adoption reste limitée principalement aux maisons individuelles et aux villas. Le véritable défi réside dans la mise en place de solutions de production d’eau chaude collective pour les immeubles existants.