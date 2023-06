Eid El Adha. Les tendances de fermeture des commerces

Perturbations de la chaîne d’approvisionnement, situation cocasse…plongez dans les coulisses des entreprises de grande consommation au Maroc pendant l’Eid El Adha. L’approche de l’Eid « El Kébir », la plus importante fête religieuse au Maroc et dans le monde musulman, suscite une atmosphère de célébration et de partage. Cependant, cette période festive représente un défi majeur pour les entreprises du secteur des produits de grande consommation (PGC) en raison des perturbations qu’elle entraîne dans les chaînes de distribution. Mais pas que. Cette période a son lot de désagréments pour des individus lambda : besoin urgent de produits essentiels non disponibles ; difficulté à trouver des cadeaux de dernière minute ; ou encore problèmes de logistique pour les repas et les festivités. Autant de situations fâcheuses qui peuvent être frustrantes et gâcher partiellement votre expérience festive. Des situations qui soulignent l’importance de la planification et de l’anticipation pour s’assurer d’avoir tous les produits nécessaires avant la fermeture des commerces.

« La période de l’Eid El Adha représente à la fois une opportunité de célébration et de défis pour les entreprises de produits de grande consommation au Maroc. Pour répondre à la demande accrue des consommateurs, ces entreprises doivent anticiper les perturbations et s’outiller adéquatement. Une récente enquête de l’agence de trade marketing multi-services Right Execution Daily (RED) livre quelques mesures essentielles pour assurer une offre adéquate et maximiser leur efficacité pendant cette période cruciale. »

Une enquête récente menée par l’agence de trade marketing multi-services Right Execution Daily (RED) met en lumière les tendances de fermeture des commerces pendant l’Eid El Adha, offrant ainsi des informations précieuses pour les entreprises cherchant à adapter leurs stratégies commerciales et à anticiper les perturbations. Ce sont en tout 10.302 détaillants répartis dans 23 villes du Maroc qui se sont prêtées à l’exercice en répondant à la question « combien de jours prévoyez-vous de fermer votre commerce avant et après l’Eid El Adha ? ».

Impact de l’Eid El Adha sur les chaînes de distribution des PGC

L’Eid El Adha a un impact significatif sur les commerces traditionnels au Maroc, car de nombreux détaillants profitent de cette période pour prendre leur congé annuel et passer du temps en famille. Cela entraîne une prolongation de la fermeture de leurs commerces, perturbant ainsi le flux habituel de la distribution des PGC. L’enquête menée par RED révèle des taux croissants de fermeture des commerces à mesure que l’Eid El Adha approche, avec un pourcentage élevé de fermeture observé le jour précédant l’événement lui-même. Pendant les jours précédant l’Eid, l’enquête fait état d’une augmentation progressive des taux de fermeture. Une semaine avant l’événement, le taux de fermeture devrait atteindre 8,10%, ce qui témoigne d’une préparation croissante des commerces en vue de la célébration. À trois jours avant l’événement, le taux de fermeture devrait grimper à 20,25%. Deux jours avant Eid El Adha, le pourcentage de fermeture atteindrait environ 45,59%, tandis que le jour précédant l’événement, un taux élevé d’environ 74,10% de fermeture devrait être observé. Il faudrait ensuite plusieurs semaines pour que les détaillants reprennent progressivement leurs activités habituelles. Le jour de l’Eid, une majorité écrasante d’épiceries ferment boutique, reflétant l’importance de cette période de célébration. Toutefois, dès le lendemain de l’événement, les commerces commencent à rouvrir progressivement. Le pourcentage de fermeture devrait diminuer à environ 88,55% le premier jour après Eid El Adha, puis à 81,86% le deuxième jour, et enfin à 76,86% le troisième jour.

D’après les résultats de l’enquête, il faudrait environ deux semaines après la célébration pour que les détaillants retrouvent leur rythme habituel et reprennent progressivement leurs activités, avec un taux de fermeture de 29,83%. Après trois semaines, ce taux devrait diminuer encore pour atteindre 16,51%, ce qui indique une reprise complète. Suite aux festivités de l’Eid, les activités commerciales connaissent des variations significatives. Dans les grandes villes telles que Casablanca et Marrakech, la reprise des commerces se ferait de manière plus progressive. Une semaine après l’Eid, l’enquête annonce un taux de fermeture de 69,06%, puis 33,94% deux semaines après l’événement. En revanche, dans les petites villes comme Larache, Settat et Tétouan, la reprise devrait être plus rapide, une semaine après l’Eid le taux de fermeture devrait atteindre 27,19%. Compte tenu de leur proximité de leurs régions natales, les détaillants dans les petites villes n’ont pas besoin de parcourir de longues distances pour rendre visite à leur famille à l’occasion de l’Eid. Cela leur permet de rester disponibles et prêts à accueillir les consommateurs affluant dès le lendemain de la fête.

Les mesures à prendre pour s’adapter

Face à ces défis, les entreprises du secteur des PGC doivent prendre des mesures pour s’adapter aux perturbations de leur chaîne d’approvisionnement pendant cette période festive. « Il est essentiel d’intégrer ces perturbations potentielles lors de la planification du routing de la force de vente et d’ajuster en conséquence le planning de distribution », recommande l’enquête. Cela peut impliquer l’accord de congés aux pré-vendeurs ou la réduction de l’effectif sur le terrain. En outre, les entreprises peuvent utiliser les informations fournies par l’enquête de RED pour anticiper les changements et prendre des décisions éclairées afin d’optimiser l’utilisation de leurs ressources.

Facteurs economiques externes

Plusieurs facteurs économiques externes peuvent influencer la performance des entreprises du secteur des PGC pendant la période de l’Eid El Adha. Par exemple, les variations des prix à la consommation, telles que la baisse de l’indice des produits alimentaires et des produits non alimentaires observée récemment, dans la dernière publication du Haut-Commissariat au Plan (HCP) sur l’Indice des prix à la consommation (IPC), peuvent avoir un impact sur la demande des consommateurs et les décisions d’achat. De plus, les différences régionales dans les tendances de fermeture des commerces, telles que la reprise plus rapide dans les petites villes, doivent également être prises en compte lors de la gestion de cette période festive.

Mettre en place des mesures adaptées !

Il est crucial d’outiller les différentes parties prenantes, y compris les entreprises, les détaillants et les fournisseurs, pour anticiper les perturbations liées à la célébration de l’Eid El Adha et mettre en place des mesures adaptées. Cette période festive a un impact significatif sur les chaînes de distribution des produits de grande consommation (PGC) au Maroc, et il est essentiel de prendre des dispositions pour éviter d’être pris au dépourvu. Les entreprises de produits de grande consommation doivent prendre en compte plusieurs facteurs pour s’adapter aux perturbations de leur chaîne d’approvisionnement pendant cette période festive. Tout d’abord, elles doivent tenir compte de la fermeture temporaire des commerces et ajuster leur planification de distribution en conséquence. « Cela peut impliquer de revoir les itinéraires de vente, de réduire l’effectif sur le terrain ou d’accorder des congés aux pré-vendeurs », suggère le rapport. Les entreprises doivent également tenir compte des différences régionales dans la reprise des activités commerciales après l’Eid El Adha.

Les petites villes où les détaillants sont plus facilement disponibles peuvent reprendre plus rapidement, tandis que les grandes villes peuvent nécessiter plus de temps pour retrouver leur rythme habituel. Cette variabilité régionale doit être prise en compte dans la planification et l’ajustement des stratégies commerciales. En ce qui concerne les facteurs économiques externes qui peuvent influencer la performance des entreprises de produits de grande consommation pendant cette période, il convient de noter l’impact de l’inflation et des variations des prix. Comme mentionné précédemment, l’indice des prix à la consommation au Maroc peut fluctuer, ce qui peut avoir un impact sur les coûts des matières premières, des produits alimentaires et d’autres éléments de la chaîne d’approvisionnement. Les entreprises doivent surveiller attentivement ces variations et ajuster leurs prix et leurs stratégies en conséquence.