SMIT. 500 millions de DH/an à injecter entre 2023 et 2026 pour accompagner le renforcement de l’offre d’animation

La société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) compte injecter 500 millions de DH par an entre 2023 et 2026 pour accompagner le renforcement de l’offre d’animation au niveau des différentes filières. Ce chiffre a été annoncé lors de la tenue du Conseil d’administration de la SMIT, jeudi 22 Juin, sous la présidence de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, et ce dans un contexte sectoriel exceptionnel marqué par des croissances records depuis le démarrage de l’année 2023.

Dans le passé, le choix d’une destination dépendait des caractéristiques intrinsèques des lieux. Aujourd’hui, les critères ont changé ! Ce sont les expériences authentiques, la découverte de nouvelles cultures et l’accès à un ensemble de pratiques sportives et culturelles qui décident de l’attractivité des destinations. C’est ainsi que l’animation a pris place en tant que composante de l’offre touristique. « L’enjeu pour nous est non seulement de ramener les touristes mais leur faire vivre des expériences touristiques irréprochables et uniques. Nous travaillons sur un écosystème cohérent qui inclut non seulement l’hébergement, mais aussi l’animation et les services, et dans lequel la SMIT jouera un rôle fondamental », a souligné Fatim-Zahra Ammor.