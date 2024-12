Le Maroc : destination privilégiée en Espagne pour les voyages en famille

Selon une étude récente de la plateforme Evaneos, le Maroc s’impose comme le choix préféré des familles espagnoles pour voyager en cette fin d’année 2024.

Devant des destinations prestigieuses comme l’Égypte, qui remplace cette année la Finlande en deuxième position, ou encore le Costa Rica et la Thaïlande, qui partagent la troisième place, le Maroc continue de séduire par son authenticité et sa diversité culturelle.

D’après les données d’Evaneos, les voyages en famille représentent aujourd’hui 22 % des séjours réservés, surpassant les voyages en couple, entre amis, ou en solo. Ce phénomène s’accompagne d’une augmentation de la durée moyenne des séjours familiaux, qui atteint désormais 10 jours, soit deux jours de plus que les années précédentes. Le coût moyen par personne et par jour est estimé à 175 euros, reflétant l’investissement croissant des familles dans des expériences de qualité.

Une offre adaptée aux familles

Pour Viola Migliori, responsable du sud de l’Europe chez Evaneos, le succès des voyages familiaux tient à leur capacité à renforcer les liens entre les membres. « Voyager en famille permet de partager des moments uniques et d’enrichir les relations, tout en promouvant des valeurs comme le respect et l’ouverture d’esprit. Les familles recherchent des destinations qui respectent l’environnement et soutiennent les communautés locales, » explique-t-elle.

Le Maroc offre une palette d’activités parfaitement adaptées à cette tendance : balades à dos de chameau dans le désert, exploration des dunes, et visites de sites naturels emblématiques. Ces expériences immersives permettent aux enfants de découvrir des paysages exceptionnels et de s’éloigner des routines urbaines. « Les enfants adorent les activités en pleine nature, les sources d’eau, ou encore les sanctuaires animaliers. Voyager dans des endroits où ils peuvent explorer hors de leur cadre habituel est très enrichissant, » souligne Phil, un guide local au Costa Rica.

Un modèle de tourisme durable

Le succès du Maroc comme destination familiale réside également dans son engagement envers un tourisme durable. Le pays propose des itinéraires qui valorisent la richesse de son patrimoine naturel et culturel tout en intégrant les communautés locales dans le développement touristique. Ce modèle attire les familles à la recherche de vacances authentiques et responsables.