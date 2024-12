La Présidente de l’Assemblée nationale française en visite au Maroc

Yaël Braun-Pivet, Présidente de l’Assemblée nationale française, effectue une visite officielle au Maroc du 11 au 13 décembre 2024.

Cette mission de diplomatie parlementaire, qui s’inscrit dans une dynamique bilatérale renforcée, vise à consolider les relations entre les deux pays dans des domaines variés, allant de la coopération politique à l’éducation en passant par les échanges économiques.

Dès son arrivée à Rabat, la Présidente entamera une série de rencontres officielles. Elle s’entretiendra avec Rachid Talbi Alami, Président de la Chambre des Représentants, dans le cadre de discussions sur des collaborations parlementaires. Cette entrevue se conclura par la signature d’un protocole de coopération entre les deux institutions, marquant un nouveau jalon dans les relations entre les parlements marocain et français.

Jeudi, Mme Braun-Pivet débutera sa journée par un recueillement au Mausolée Mohammed V. Elle sera ensuite reçue par Aziz Akhannouch, Chef du Gouvernement. Cette rencontre sera suivie d’une session consacrée aux femmes d’affaires franco-marocaines, mettant en avant l’importance de la collaboration économique et de la promotion de l’entrepreneuriat féminin.

Dans l’après-midi, Mme Braun-Pivet se rendra à l’École centrale de Casablanca, où elle débattra avec les étudiants sur les enjeux éducatifs et technologiques. Elle visitera par la suite le centre de maintenance d’Alstom.

La dernière journée de sa visite, samedi, sera marquée par des actions en faveur des droits humains. Braun-Pivet se rendra sur un site dédié à la protection des femmes vulnérables. Ce déplacement sera également l’occasion de conclure le jumelage parlementaire entre l’Assemblée nationale et la Chambre des Représentants lors d’une cérémonie officielle organisée au Parlement à Rabat. Enfin, la Présidente participera à l’ouverture du Forum des femmes parlementaires, où elle réaffirmera son engagement en faveur de l’égalité des genres et du rôle crucial des femmes dans la politique et la société.