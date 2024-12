La FFF sera déçue, le très prometteur Ayyoub Bouaddi sera un Lion de l’Atlas

Après la perte d’Eliesse Ben Seghir (AS Monaco), la Fédération française de football (FFF) doit s’attendre à une nouvelle grosse déception. La pépite Ayyoub Bouaddi (LOSC Lille) devrait intégrer l’équipe nationale marocaine.

Il y a quelque temps, des médias français ont révélé que l’élégant milieu de terrain, qui fait forte impression depuis le début de la saison, va recevoir son passeport marocain. Les dirigeants de la FFF sont, alors, entrés entrer en contact avec le joueur pour l’en dissuader. Peine perdue.

«Ayoub (Bouaddi) est purement Marocain, un produit marocain et (quelqu’un) de culture marocaine. Inchallah, le Maroc sera fier de son petit et celui-ci sera fier de porter les couleurs nationales», a tranché le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa.

Grâce au bon projet sportif développé par la fédération, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, « ce n’est pas compliqué de convaincre » les binationaux de rejoindre les Lions de l’Atlas, a-t-il assuré , dans des déclarations radiophoniques, diffusées mercredi 11 décembre.

Le joueur « qui a la conviction d’intégrer le projet et qui est capable de le faire (d’un point de vue sportif) est le bienvenu ». Ce principe a été largement discuté avec tous les potentiels internationaux, que ce soit ceux évoluant en championnat national ou à l’étranger. « Il ne faut même pas se compliquer la vie, la relation avec les pépites est claire et simple ».

« Nous avons un projet qui s’étale au-delà de 2030, avec ses fondamentaux, ses conditions de travail et d’évolution », a lancé Fouzi Lekjaa. Entre-temps, il va falloir négocier les prochaines importantes échéances, dont une CAN (2025) et une Coupe du Monde à domicile (2030).