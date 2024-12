Le Maroc déjoue une tentative d’appropriation illégale de son patrimoine par l’Algérie auprès de l’UNESCO

Le Royaume du Maroc a réussi, ce mercredi matin, à la République du Paraguay, à déjouer une nouvelle tentative de l’Algérie visant à s’approprier illégalement le patrimoine immatériel marocain.

Il s’agit, selon une source bien informée, d’une tentative de l’Algérie d’introduire une image du caftan marocain traditionnel dans un dossier concernant un vêtement algérien. Ce qui a poussé l’Ambassadeur du Maroc auprès de l’UNESCO, Samir Addahr, à déposer une protestation officielle.

Pour la première fois dans l’histoire de l’UNESCO, le Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a retenu la protestation du Maroc et a décidé de retirer l’image du caftan marocain du dossier algérien, suite à une protestation officielle de la délégation marocaine, qui a fourni des preuves solides.

En effet, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en coordination avec la Délégation permanente du Maroc auprès de l’UNESCO, a rassemblé des données sur le caftan marocain et obtenu des informations sur l’image utilisée et son origine marocaine.

Il convient de noter que le ministère de la Culture a travaillé à réduire l’appropriation illégale du patrimoine par l’Algérie, que ce soit via l’UNESCO ou l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève, ou encore en mettant en place le label «Maroc» comme mécanisme national de protection du patrimoine immatériel.

Le Maroc participe aux travaux du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, avec une délégation présidée par Samir Addahr, Ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’UNESCO, et Mustafa Jellouk, Directeur du patrimoine culturel au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.