Les prévisions du mercredi 11 décembre

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 11 décembre 2024:

– Pluies ou averses sporadiques sur les plaines atlantiques au nord d’Essaouira, pouvant être localement modérées sur le nord mais faibles en général ailleurs.

– Orage probable sur l’extrême nord-ouest du pays.

– Quelques flocons de neige possibles sur les sommets du Rif.

– Temps froid avec gelée fréquente la nuit et en début de matinée sur les reliefs du Rif et de l’Atlas et sur les haut plateaux.

– Nuages bas assez fréquents près des côtes atlantiques Sud et ciel clair à peu nuageux ailleurs.

– Vent faible à modéré de secteur Nord sur les provinces sahariennes, de secteur Sud près des côtes atlantiques Nord et faible variable en général ailleurs.

– Chasse-poussières locales probables sur le Nord des provinces Sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de -05/00°C sur le Rif, l’Atlas et les hauts plateaux orientaux, de l’ordre de -01/04°C sur les plateaux de Phosphates et d’Oulmes, de l’ordre de 02/07°C sur les plaines Nord et Centre et de l’ordre de 07/12°C sur le Sud. – Température maximale en légère hausse par rapport à la veille.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte, devenant progressivement agitée le matin, au sud de Larache et peu agitée ailleurs.