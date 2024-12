Une enveloppe de 14 milliards de dirhams pour booster l’emploi en 2025

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé mardi à Rabat une réunion sur les mesures à mettre en œuvre pour la promotion de l’emploi. En effet, la loi de finances 2025 a consacré une enveloppe d’environ 14 milliards de dirhams à ce secteur.

La séance de travail a permis de faire le point sur les mesures pratiques contenues dans la feuille de route relative au secteur, qui sera annoncé de l’emploi dans les meilleurs délais, indique un communiqué du département du chef de gouvernement.

La stratégie vise renforcer la dynamique de l’emploi, en droite ligne des hautes orientations royales relatives à la réalisation du développement économique et social escompté.

Lire aussi | Chambre des représentants : le PLF 2025 adopté à la majorité

Le gouvernement suit de près les mutations de la dynamique du secteur de l’emploi et veillera à opérationnaliser une panoplie de mesures ayant de l’impact sur le terrain à court et moyen termes, a fait savoir M. Akhannouch, au cours de cette séance tenue en présence des départements ministériels concernés, du HCP, de la CNSS et de l’OFPPT.

L’objectif est de renforcer le rythme de mise en œuvre des programmes générateurs d’opportunités d’emploi, a-t-il dit, appelant les différents intervenants à faire preuve de mobilisation et de coordination afin d’assurer une plus grande convergence et d’améliorer l’efficience des actions.

Lors de cette réunion, les différents intervenants ont souligné que le dossier de l’emploi revêt une importance cruciale pour le gouvernement, d’où l’importante enveloppe qui lui a été consacrée dans la loi de finances.

Lire aussi | PLF-2025 : Vers un système fiscal plus juste et performant ?

Ils ont en outre souligné que la feuille de route prendra en considération la gestion de la problématique de l’eau et le traitement des défis dans le milieu rural, en plus de mesures pratiques au profit des TPME en tant que levier de créations d’emploi. Ils ont aussi souligné le rôle de la formation pour accélérer l’intégration au marché de l’emploi.