Accord pour la mise en place d’une ligne maritime commerciale Agadir-Dakar

La cérémonie de signature d’un protocole d’accord pour la mise en place de la ligne maritime commerciale Agadir-Dakar, s’est déroulée mercredi, sous la présidence du wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, Said Amzazi.

En vertu de ce document paraphé par le président du Conseil de la région de Souss-Massa, Karim Achengli et Gregory Darling, président de la société « Atlas Marine », chargée de la réalisation du projet, cette nouvelle liaison maritime devra optimiser le transport des marchandises et de répondre aux défis logistiques liés aux itinéraires terrestres.

Cette liaison, opérationnelle à partir de début 2025, vise à faciliter la circulation des échanges commerciaux entre le Maroc et les pays d’Afrique de l’Ouest en réduisant les coûts de transport et en augmentant l’efficacité du transport des marchandises et des camions.

Lire aussi | Najib Cherfaoui : « Il faut compter 1 milliard de dollars pour le lancement d’une compagnie maritime nationale viable »

Cette initiative aidera à contourner plusieurs défis posés par le transport terrestre, tels que les coûts élevés dus aux prix des hydrocarbures, la sécurité sur les routes, l’usure des camions et l’empreinte carbone des produits exportés.

Karim Achengli a souligné que la mise en place de la ligne maritime commerciale Agadir-Dakar s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Vision royale qui accorde un grand intérêt au renforcement de la coopération africaine.

Lire aussi | Le Maroc obtient l’augmentation de ses quotas d’espadon et de thon obèse

Ce projet apportera une valeur ajoutée aux échanges commerciaux existant entre le Royaume et les autres pays du continent africain, s’est félicité M. Achengli dans une déclaration à la MAP.

Ce pont direct entre Agadir et Dakar ouvrira de nouvelles perspectives pour les importateurs et les exportateurs et favorisera le commerce intra-africain, a-t-il ajouté.