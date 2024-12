Atterrissage du premier vol direct Casablanca-Toronto

Royal Air Maroc (RAM) a inauguré, dimanche, la ligne régulière directe reliant Casablanca à la ville canadienne de Toronto. Le Boeing 787 Dreamliner qui a décollé dimanche de l’Aéroport international de Casablanca à 16H45 (heure locale) devrait atterrir à Toronto à 19H25 (HL).

Tel qu’il a été annoncé le 2 août dernier, par la RAM, le premier vol a décollé de l’aéroport Mohammed V de Casablanca dimanche à 16h45 (heure locale) transportant 204 passagers, a indiqué la compagnie aérienne nationale dans un communiqué. Quant au premier vol au départ de Toronto, il compte près de 275 passagers, soit un total de près de 480 voyageurs sur les deux premiers vols inauguraux, fait savoir la même source.

Cette nouvelle route aérienne est programmée à raison de trois vols hebdomadaires tous les mercredis, vendredis et dimanches, à bord d’avions Boeing 787 Dreamliner.

Les vols seront programmés au départ de Casablanca à 16H45 (heure locale) pour une arrivée à Toronto à 19H25 (HL), tandis que les vols retour quitteront Toronto à 21h30 (HL) pour un atterrissage à Casablanca à 10H50 (J+1), ajoute le communiqué.

La nouvelle ligne Casablanca-Toronto répond à un besoin tant attendu par les Marocains installés au Canada et s’ajoute à la ligne historique Casablanca-Montréal, opérationnelle depuis 1975. Elle vient renforcer également le réseau “Amériques” de la Royal Air Maroc qui compte actuellement des vols directs reliant son Hub de Casablanca à New York, Washington, Miami et Sao Paulo qui a été rétablie le 07 décembre.

Cette nouvelle desserte fait partie des engagements pris par la compagnie aérienne dans le cadre du Plan de développement signé avec le gouvernement en juillet 2023 et joue un rôle majeur dans le rayonnement touristique de la destination Maroc et le renforcement de la coopération économique entre les deux pays, souligne la RAM.