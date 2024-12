Dislog Group : Sanam Holding remplace Mediterrania Capital Partners

Dislog Group connaît un changement majeur dans la composition de son tour de table avec l’entrée de Sanam Holding depuis le 5 décembre courant, dans le cadre d’une position minoritaire non contrôlante, et la sortie imminente de Mediterrania Capital Partners qui étaient représentés par Saad Bendidi et Hatim Ben Ahmed.

Faut-il se souvenir que Mediterrania Capital Partners (MCP) avait investi en juin 2021 un montant de 300 millions de DH dans Dislog Group à travers un mécanisme d’actions et d’obligations convertibles lui ayant permis de détenir 6,5 % des parts de la société. Suite à cette récente transaction, Moncef Belkhayat, PDG de Dislog Group, a déclaré : «j’aimerais remercier Saad Bendidi et Hatim Ben Ahmed pour leur contribution dans la création de valeur de Dislog Group. Grâce à leur investissement et intervention au sein de notre conseil d’administration, MCP nous a permis de faire un beau virage industriel vers le secteur de la pharma et le healthcare. Je souhaite la bienvenue à la famille Alj dans notre tour de table et aux travaux de notre Conseil d’administration».

Lire aussi | SPE Capital prend des participations dans Dislog Group

De son côté, Hatim Ben Ahmed a déclaré : «nous sommes ravis d’avoir aidé Dislog Group à créer de la valeur lors de ces presque 4 dernières années. La société s’est complètement transformée et est devenue un acteur industriel majeur dans les secteurs du FMCG et healthcare». Mehdi Alj de Sanam Holding a précisé : «nous sommes ravis de rejoindre Dislog Group pour participer à sa croissance. En unissant nos forces avec le groupe, nous consolidons une alliance prometteuse qui permettra de créer de nouvelles synergies et d’accélérer notre croissance mutuelle dans des secteurs clés pour l’économie marocaine».

Rappelons que Dislog Group, fondé en 2005, est un groupe industriel intégré et diversifié. Leader dans le secteur des FMCG et récemment dans le secteur pharmaceutique et l’industrie du soufflage à travers «CMB Plastique», le groupe de Moncef Belkhayat opère dans trois secteurs clés en forte croissance, à savoir l’hygiène, l’alimentation et la santé.