Peugeot Landtrek : nouveau look et puissance renforcée

Peugeot vient fraîchement de dévoiler la version restylée de son Landtrek, un pick-up commercialisé en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. Un modèle qui bénéficie de la nouvelle identité visuelle de la marque au lion et qui se voit animé par un 2,2 litres de 200 chevaux.

Lancé en 2020, le Peugeot Landtrek est l’héritier d’une longue tradition de pick-up Peugeot. Puisque l’on parle de pick-up, ce segment représente 2,5 millions de ventes annuelles dans le monde. Esthétiquement, l’engin se réapproprie les derniers canons stylistiques de la firme au lion. Dans un contexte de transition écologique, il supprime certains de ses éléments chromés, autrefois visibles sur le pourtour de la calandre et les protections de feux antibrouillard. À l’arrière, la seule différence notable réside dans le lettrage au nom de la marque, qui remplace l’ancien logo sur la ridelle.

Il va sans dire que les dimensions du Landtrek répondent aux standards du marché du transport. L’engin affiche une longueur de 5,33 m en version double cabine et 5,39 m en simple cabine, le tout avec une largeur de 1,92 m. De quoi contenter pleinement les amateurs de pick-up et surtout les professionnels en entreprises. Il n’y a pas que l’esthétique qui change, la cabine intérieure évolue également. Dans le détail, le design moderne du tableau de bord s’articule autour d’une console généreuse et d’un grand écran central tactile HD 10’’. L’interface de ce dernier bénéficie d’un tout nouveau design, enrichi de « widgets » qui offre une expérience utilisateur optimisée, permettant un accès direct et intuitif à l’infotainment. Sous l’écran central, les fameuses touches piano (toggle switches) de Peugeot permettent d’accéder rapidement aux fonctions essentielles.

Sous le capot, on retrouve un quatre-cylindres turbo-diesel qui développe 200 chevaux et qui offre un couple généreux de 450 Nm. Il peut être associé à la nouvelle boîte de vitesses automatique ZF à 8 rapports EAT8. Une boîte manuelle à 6 rapports est également proposée avec ce nouveau moteur. Le Landtrek est désormais doté de nouveaux équipements, tels qu’un système de freinage automatique d’urgence, un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go et un avertisseur d’angle mort.

Disponible avec une transmission 4X2, 4X4 ou AWD enclenchable avec rapports courts, l’engin maintient ses capacités de franchissement, pouvant traverser des gués de 60 cm et gravir des pentes difficiles grâce à une garde au sol de 235 mm et à ses grands angles d’attaque (30°) et de fuite (27°). En outre, il demeure l’un des pick-up les plus logeables de sa catégorie, permettant d’insérer une europalette entre ses passages de roues (1,22 m), deux pour la version double cabine et même trois pour la version simple cabine. Reste à déterminer comment l’offre sera répartie sur les différents marchés, y compris au Maroc.