Fès-Meknès : 49 milliards de DH d’investissement prévu d’ici 2026

Le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane a annoncé, vendredi à Fès, la programmation de 49 milliards de dirhams (MMDH) d’investissement au niveau de la région Fès-Meknès à l’horizon 2026.

S’exprimant lors d’une rencontre avec les opérateurs économiques de la région en marge de la 4ème édition du Forum Économique Fès-Meknès, le ministre qui a fait part dans ce cadre de la création à terme de quelque 57 000 postes d’emploi, a souligné l’importance d’instaurer un climat de confiance pour stimuler l’investissement et améliorer l’attractivité de la région. «Il y a beaucoup d’espoir au niveau de la région pour l’amélioration du climat des affaires et pour l’attraction et l’attractivité de la région», a-t-il dit.

Lors de cette rencontre, l’accent a été mis sur la nécessité de simplifier les procédures d’investissement, de fluidifier la communication avec certaines administrations et de développer les infrastructures, notamment la création de zones industrielles conformes aux normes requises de manière à répondre aux besoins des investisseurs. Le président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services (CCIS) Fès-Meknès et de la Fondation du Forum, Hamza Benabdallah a souligné l’importance de cette rencontre, «une occasion précieuse pour les opérateurs économiques de la région d’exprimer leurs préoccupations et leurs propositions», mettant en exergue l’objectif commun de créer un environnement propice à l’investissement et renforcer la confiance des investisseurs.